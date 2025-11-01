Gran participación en la “Cabalgata de La Fiesta de las llanuras” en Dorrego (video)

600 caballos y carruajes participaron de la Cabalgata de la Fiesta de las Llanuras desde Dorrego a El Perdido. El clima acompañó la tradicional movilización y se vivió con gran alegría, tal como suele suceder, es un evento que se disfruta y llena de color la programación de la Fiesta.

Este día es especial ya que se cumplen 70 ediciones, donde todo está dispuesto para que sea de excelencia, superando las expectativas año tras año, y con calidad y variedad de espectáculos que la hacen única.

