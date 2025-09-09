Gran presente Comercial de Premoldeados y Pisos Gómez

Alfredo Gómez uno de sus propietarios “Pisos Gómez” y “Premoldeados Gómez” en diálogo con LU 24 realizó un panorama sobre la actividad en el sector.

Gómez dijo “nuestra empresa se divide en dos grandes ramos una parte el agro comandada por “Premoldeados Gómez” y el lado de la Construcción con “Pisos Gómez”, aunque atravesamos un buen momento en ambos sectores la parte de la construcción se encuentra estancada”.

“Hace varios años que tomamos la decisión de vincularnos con el comercio exterior con un gran numero de importaciones acompañadas por las exportaciones en nuestro país, permitiéndonos diversificar nuestro productos”.

“En general, podemos decir que la situación de la empresa es buena, siempre miramos el exterior para incorporar nuevas maquinarias para Premoldeados Gómez además de presentarnos en cada exposición”.

“Creemos que tanto China como Estados Unidos comandan el comercio exterior con su sistema desarrollado desde que ingresaron a La Organización Mundial de Comercio”.

“Actualmente como país subdesarrollado es muy difícil mantenernos en el mercado sin las maquinarias e insumos Chinos por su gran calidad y fácil manejo, ellos copian la maquinaria de Hormigón fabricada en Alemania e Italia y las venden a un precio más barato”, mencionó Gómez.

“Con el gobierno anterior la pasamos mal ante las trabas puestas por los mismo nos complicaron la producción y no podíamos trabajar por su culpa, llevándonos a cerrar una Sucursal en Neuquén ante la gran cantidad de demanda que tuvimos”, resaltó.

“Lo que sigue es abastecer a todo el país con nuestro productos, para importar cemento blanco debemos conseguir algunas certificaciones traídos con una cementera multinacional con sucursal en Túnez”.

“Creemos que en 60 días tendremos el primer contenedor con cemento en nuestra planta, a su vez tenemos un mercado muy competitivo y quienes trabajamos de manera automatizada podemos abaratar los costos dándonos la posibilidad de llegar a más interesados”, aseguró

“La Sucursal de Neuquén nos permitió contactar con varios corralones ubicados en el Sur y los mismos continúan trabajando con nuestro producto”, detalló.

“Estamos abasteciendo la obra en un pueblo ubicado al Sudoeste de Púan llamado Darregueira donde deben construir una plaza de 4 mil metros cuadrados con Mosaicos pulidos. Esta es la segunda vez que colaboramos con una obra pública la primera se realizó en Bahía Blanca”, afirmó.

“Los viajes realizados nos cambiaron la mentalidad y nos abrieron nuevas puertas y contactos con otro paradigma en la empresa llegando no solamente a China, también India, Brasil, Turquía siempre incorporando cosas nuevas para mejora la producción”.

“Allá es muy fácil hacer comercio, los mismos hacen todo lo posible para realizar cada negocio y siempre están atentos a las reglas de ingreso del país receptor”, mencionó

Finalmente Gómez dijo “luego de las elecciones estamos atentos al dólar ya que trabajamos con eso en las importaciones, esperábamos que se disparen aun mas su precio, pero esperamos las nuevas medidas del Gobierno, para saber como continuar”.

