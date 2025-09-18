Gran remate de Vento Inmobiliaria en Claromecó
Vento Inmobiliaria hará un nuevo remate en Claromecó, para saber más detalles, la Martillera Andrea Pérez en diálogo con LU 24 dijo “estaremos este viernes desde las 10:30 en Calle 32 entre 13 y 15”.
“Encontrarán un montón de cosas desde caña de pescar hasta camas, alhajas, una heladera, entre otros productos en excelente estado. Formas de pago en efectivo o transferencia”, aseguró.
“Mañana si o si tenemos que vender todo dejando la casa vacía, fotos en Facebook e Instagram, o llamar al 2983 – 577477”, finalizó.