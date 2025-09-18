Gran remate de Vento Inmobiliaria en Claromecó

18 septiembre, 2025 0

Vento Inmobiliaria hará un nuevo remate en Claromecó, para saber más detalles, la Martillera Andrea Pérez en diálogo con LU 24 dijo “estaremos este viernes desde las 10:30 en Calle 32 entre 13 y 15”.

“Encontrarán un montón de cosas desde caña de pescar hasta camas, alhajas, una heladera, entre otros productos en excelente estado. Formas de pago en efectivo o transferencia”, aseguró.

“Mañana si o si tenemos que vender todo dejando la casa vacía, fotos en Facebook e Instagram, o llamar al 2983 – 577477”, finalizó.

