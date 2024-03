Gran satisfacción del Fogón de la Escuela Técnica por la Fiesta del Trigo

11 marzo, 2024

Hugo Muda, director de la Escuela Técnica y también integrante de la Comisión que organizó el fogón de esa entidad educativa para la 55º Fiesta Provincial del Trigo, realizó un balance de cómo les fue en esta edición.

“Estamos cansados pero muy contentos, porque nos fue muy bien. Vendimos todo y no nos quedó nada, inclusive el clima nos acompañó porque cuando empezó a llover ya no teníamos más para ofrecer”, contó.

Y agregó: “A partir de las 21 que arrancó el show, se cortó la fila que había de gente y luego volvió otra vez. Estamos haciendo recuentos, pero no notamos diferencia con años anteriores, inclusive cocinamos más o menos la misma cantidad. Estamos agradecidos a la gente por acompañarnos”.

