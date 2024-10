Gran satisfacción por el desarrollo del IV Simposio de Caminos rurales

Luego de una extensa jornada de debates, presentaciones, intercambio de experiencias, por la tarde se llevó a cabo una mesa redonda de intendentes donde se trató “La gestión por encima de la política”.

Los intendentes Pablo Garate, Francisco Ratto de San Antonio de Areco, Diego Valenzuela de Tres de Febrero, Miguel Gargaglione de San Cayetano y Federico Moró de La Adela, La Pampa, expusieron sus realidades de gestión en varios aspectos en general y caminos rurales en particular.

Cada cual a su tiempo marcó la situación de cada distrito, teniendo en cuenta su ubicación geográfica, habitantes, y sus diferentes maneras de abordar el tema que los convocó, de acuerdo a cada contexto productivo económico.

San Cayetano:

Miguel Gargaglione: “la reunión ha sido muy buena. Poder hablar de temas que hacen al rol del municipio, en este caso de los caminos rurales ha sido muy productivo.

También se hablaron otros temas que para nosotros los intendentes es importante poder hacerlo. Es imposible separar la política, a mí me encanta dar explicaciones y hablar también de lo que me preocupa”.

Finalmente agradeció la invitación para poder exponer su experiencia con el manejo de los caminos rurales y el vínculo con los vecinos.

Tres de Febrero:

Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero dijo: “estoy muy agradecido por la invitación de Carbap, trabajo con ellos en temas productivos, vengo de un distrito muy industrial, pero también me interesa el agro y estoy escuchando y aprendiendo de este gran tema que son los caminos rurales.

Para mi no hay división campo ciudad, todos tenemos que trabajar juntos”.

También habló sobre su parque industrial, con 1800 empresas, tocaron entre los intendentes el tema de la coparticipación, y citó algunos ejemplos de su gestión.

“Soy un intendente del trabajo, sin descuidar lo cotidiano, apunto al respaldo de las pymes, de la capacitación”.

Resaltó la diversa producción local, y el crecimiento sostenido.

San Antonio de Areco

Francisco Ratto, dijo que les costó un tiempo suscribir el convenio con la Asociación de productores y el municipio, “para nosotros fue muy importante porque los ruralistas saben muy bien cuáles son sus necesidades”.

“estar presente en esta reunión nos muestra diferentes opciones para poder llevar adelante el mantenimiento de los caminos rurales, hoy pudimos ver diferentes formatos, y seguramente productores de otros distritos le plantearán a sus intendentes cuál de todas las experiencias expuestas se adaptan a cada municipio”.

Habló también del turismo rural “es importante en San Antonio de Areco, nosotros ofrecemos mucho este servicio y próximamente llevaremos a cabo la Fiesta de la Tradición en nuestra ciudad”.

Tres Arroyos

Pablo Garate, en el cierre del evento dijo: “estamos muy contentos de poder mostrar todo nuestro potencial, en este caso, el Ente descentralizado vial.

Vinieron legisladores, intendentes, funcionaros, se pudo hablar de la cuestión logística en este tema puntual y es muy importante”.

En la rueda de intendentes, además de hablar de cada lugar que representaban, también se tocó el tema político en algunos aspectos, por ejemplo la coparticipación, al respecto Garate expresó: “creo que es un debate que nos tenemos que dar, la Argentina tiene tantos debates del interior productivo, con las diferencias que tenemos con el conurbano.

El interior productivo aporta mucho al país, a la provincia, y muchas veces no vemos la vuelta, de hecho nos pasa, no tenemos ninguna obra pública en marcha, no están viniendo obras nacionales. Me parece que el debate del modelo productivo, la política agropecuaria, y discutamos un poco la coparticipación, en términos que si recaudamos acá y el estado nacional quiere tener menos responsabilidad, entonces hagamos la coparticipación inversa.

El interior produce mucho y eso va a las arcas nacionales y debería volver a los pueblos, comprendiendo las realidades de cada lugar. Para mí es un debate muy profundo, tenemos que defender como se reparten los recursos”, puntualizó.

El cierre estuvo a cargo de Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap.

