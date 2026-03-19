(audio)Gran satisfacción por el monto alcanzado en la Campaña Solidaria de la Coope y UNICEF

19 marzo, 2026 1

Brian Chaz, integrantes de la Gerencia de Cultura y Acción Comunitaria de Cooperativa Obrera, celebró a través de LU 24 los logros alcanzados en la 16º Campaña solidaria “Sumemos muchas manos por la infancia”, organizada junto a UNICEF , que permitió recaudar más de 66 millones de pesos a través del redondeo de las cuentas de los asociados a la entidad.

“Esto pone de manifiesto lo solidarios que somos en Argentina, más allá del contexto que estamos viviendo, que permitió recaudar casi el cien por ciento más que la campaña 2025 destinado al programa MUNA para la reinserción de niños, niñas y adolescentes y cubrir muchas necesidades que hay en este segmento”, relató.

“En cada proyecto en que se ponen de manifiesto las necesidades, hay programas como el MUNA en municipios testigos que actúan para que las acciones lleguen a través de las políticas públicas, junto con UNICEF”, agregó y explicó que “cada municipio tiene sus necesidades concretas, por ejemplo en Córdoba, en Villa María, lo trabajan con la reinserción de adolescentes en escuelas secundarias y seguramente en Tres Arroyos estén trabajando en necesidades concretas de la ciudad, ya que cada comuna va leyendo cuáles son para alcanzar los objetivos de este programa”.

“Este monto alcanzado es gracias a la solidaridad de cada uno de los asociados que permitieron llegar a esa suma, la Cooperativa con el trabajo de los cajeros, cajeras como asociados de UNICEF indican a los socios para que dejen cada centavo que decida, por lo que queda todo en una ampla estructura de confianza de la Cooperativa con 105 años, es importante destacar esta solidaridad; hemos sufrido situaciones ambientales tanto en Tres Arroyos como Bahía Blanca, que nos golpean pero seguimos adelante para hacer un mundo mejor, hay que seguir adelante y la mejor forma es hacerlo de manera colectiva, solidaria y caminando a la par; siempre estamos atentos a cualquier necesidad y para trabajar juntos”, concluyó.

Volver