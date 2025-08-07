Gran venta de pollos al asador con ensalada

7 agosto, 2025 0

Desde la Comisión de Festejos de la Iglesia Reformada de Tres Arroyos comunican que este domingo 10 se realizará su tradicional venta de pollos al asador con ensalada, con el objetivo de recaudar fondos para las actividades de la institución.

Los mismos tendrán un valor de $22.000 y podrán encargarse hasta el viernes 8 de agosto, sin excepción, para asegurar la correcta organización y entrega, a los teléfonos: (2983) 469482 (Mariano), (2983) 503630 (Geraldina) (2983) 460644 (Sofia).

Además, quienes deseen disfrutar de un postre casero podrán adquirir una porción de ensalada de frutas a un valor de $3.000.

Los pedidos podrán retirarse a partir de las 13 hs. del domingo en El Fanal.

Desde la Comisión agradecen profundamente a todas las personas que colaboran y participan en estas iniciativas, fundamentales para continuar fortaleciendo el trabajo social y espiritual de la comunidad.

Volver