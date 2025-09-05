Gran venta particular de Vento Inmobiliaria en Derqui 440

5 septiembre, 2025

Este viernes a partir de las 14 y sábado a las 10, la Inmobiliaria Vento realizará una nueva venta en Derqui 440.

La Martillera Andrea Pérez en diálogo con LU 24 dijo “tenemos de todo desde la Ford hasta un tráiler, para todos los gustos. Además, pudimos juntar un montón de cosas tanto para el hogar como el trabajo”.

“Muchos ya se comunicaron con nosotros para consultar sus dudar y pedir más información sobre que venderemos”, afirmó.

“No es un remate, pero el precio se puede charlar hasta alcanzar aún acuerdo mutuo, a su vez pueden abonar efectivo o transferencias, deseamos que el comprador y vendedor queden contentos”, finalizó.

