Granizo: La Segunda recibió varias denuncias por abolladuras en vehículos

26 diciembre, 2023

El gerente general de la compañía La Segunda en Tres Arroyos, Horacio Espeluse, analizó los fenómenos naturales que se abatieron sobre la ciudad, primero el vendaval del sábado 17 y luego el granizo del fin de semana pasado.

“Hubo una parte de la ciudad más afectada, estamos tomando bastantes denuncias de los asociados, ya que el granizo provocó abolladuras en los autos, dependiendo de la zona, ya que en algunos sectores fue más intenso y en otra la descarga fue con más lluvia, por lo que no ocasionó demasiados daños”, dijo.

Por otra parte considera que “ha sido un diciembre un poco más atípico, uno por ahí está acostumbrado a otras tormentas, pero ya se había anticipado luego de lo que se vivió en Bahía Blanca y anteriormente en Olavarría, y ahora en Tres Arroyos con el viento, con muchísimos daños.

Estamos viendo con cada asegurado en particular, porque hubo una situación muy grave de voladura de techos y otras circunstancias y afectó a algunos campos, aunque en este caso se vio más en la ciudad, aunque quizás sin las consecuencias del viento de la semana anterior”, argumentó.

“No estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos, y acá es donde el seguro tiene un aspecto fundamental ya que hoy todo cuesta mucho, por lo que estamos asesorando a clientes y amigos ya que después de estos fenómenos empieza a haber escasez de materiales y mano de obra calificada para reparar los daños”, afirmó.

“Para las aseguradoras estos son fenómenos medidos, y lo importante para decirle a la gente es que se junten con su productor de seguros para ajustar las sumas aseguradas, que lo revalúen porque a veces lo que tienen asegurado no alcanza para solucionar el problema; que conversen con el productor de seguros para analizar que bienes están cubiertos y cuáles no, y en función de este Niño que está apareciendo tomar alguna medida precautoria para evitar sorpresas”, recomendó y finalmente sostuvo “esperemos que no vuelvan, que se terminen, y que sea sólo agua para el campo, pero tenemos que estar prevenidos”.

