Granja Tres Arroyos cerró su planta de 950 empleados en Entre Ríos

27 mayo, 2026

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Granja Tres Arroyos cerró su planta de 950 empleados en Entre Ríos

Granja Tres Arroyos cerró su planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y dejó sin respuestas a los 950 empleados que recibieron el comunicado sin precisiones sobre su futuro.

La firma anunció que resolvió “cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”. Según sus datos, la faena diaria pasó de 700.000 a 200.000 pollos.

La empresa adeuda a sus trabajadores el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. Este miércoles, los empleados se reunieron en las inmediaciones del establecimiento para reclamar la reapertura.

Granja Tres Arroyos cerró su planta de 950 empleados en Entre Ríos
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