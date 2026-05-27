Granja Tres Arroyos cerró su planta de 950 empleados en Entre Ríos

27 mayo, 2026 100

Granja Tres Arroyos cerró su planta La China en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y dejó sin respuestas a los 950 empleados que recibieron el comunicado sin precisiones sobre su futuro.

La firma anunció que resolvió “cerrar por tiempo indeterminado su planta de Concepción del Uruguay debido a los constantes conflictos gremiales que paralizaron sus operaciones generando un quiebre en la cadena de producción avícola de la región”. Según sus datos, la faena diaria pasó de 700.000 a 200.000 pollos.

La empresa adeuda a sus trabajadores el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo. Este miércoles, los empleados se reunieron en las inmediaciones del establecimiento para reclamar la reapertura.

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