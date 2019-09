Grave crisis en Chubut: asueto para los estatales, duelo por las docentes fallecidas y paro nacional decretado por CTERA

En medio de la grave crisis que afronta, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, decretó un día de asueto para los empleados públicos y dos días de duelo por las dos docentes que murieron en un accidente vial en la Ruta 3 cuando regresaban desde Rawson hacia Comodoro Rivadavia tras participar de un plenario y una movilización en reclamo de salarios adeudados.



El periodista Daniel Arripe reseñó por LU 24 que “esto no comenzó en el día de ayer, es una situación que se viene prolongando ya hace más de dos meses cuando la Provincia entró en crisis económica y financiera y tuvo que comenzar a pagar en forma desdoblada el salario de los trabajadores estatales, tras un aumento acordado antes de las elecciones que se llevaron a cabo anticipadamente donde fue electo el actual gobernador”.

“Tras esto, la Provincia se vio afectada en sus recursos para hacer frente no solamente al pago de los salarios que se venían abonando sino ese incremento con lo cual se agravó aún más la situación y ahora desde el mes pasado el sueldo de los estatales se viene abonando en tres tramos. El último del mes de agosto se va a terminar de pagar en los últimos días de septiembre para aquellos que cobren más de 60 mil pesos. Esto lleva a que por ejemplo los docentes, desde hace 60 días, realicen una medida de fuerza que ha paralizado la educación pública en Chubut, con reclamos permanentes en todas las ciudades, y escuelas y delegaciones del Ministerio de Educación tomadas”, precisó.

“Ayer, tras una movilización en Rawson, cinco docentes que habían participado de la misma y volvían en un vehículo hacia Comodoro Rivadavia, sufrieron un grave accidente y dos de ellas perdieron la vida trágicamente. Esto provocó la reacción inmediata de los docentes que se encontraban acampando y se produjeron incidentes graves, con incendios en la portada de la Legislatura y dentro de Casa de Gobierno. También ocurrió como reacción a la medida del Gobernador de aumentar el salario en un cien por ciento de los funcionarios públicos”, añadió.

“El Gobernador declaró el duelo provincial y se solidarizó con las familias de las maestras fallecidas. Además repudió los hechos de violencia señalando que aquellos que han provocado esos desmanes realmente no pertenecen al conjunto de la gran mayoría de los trabajadores estatales que están reclamando”, concluyó Arripe.

Paro de CTERA

Tras la muerte de las dos maestras chubutenses, Ctera definió un paro docente de 24 horas a nivel nacional. Mañana jueves no habrá clase en muchas escuelas públicas del país.

La medida de fuerza fue anunciada en conferencia de prensa como resolución al conflicto en Chubut. Además, el gremio mayoritario del sector planteó para hoy una jornada de duelo en recuerdo a las maestras fallecidas.

Las víctimas fueron identificadas como Jorgelina Ruíz Díaz y María Cristina Aguilar, ambas docentes de la escuela secundaria 738 de Comodoro Rivadavia. Una de ellas falleció en el acto y la otra, camino al hospital.

Es el segundo paro nacional convocado por Ctera por el conflicto en Chubut. Dos semanas atrás, el gremio también definió una medida a raíz de las agresiones que habían sufrido los maestros. Mientras cortaban la ruta, denuncian que una patota vinculada al sindicato de petroleros los atacó.

En tanto, el sindicato de los maestros privados Sadop decidió plegarse al paro convocado por Ctera. Más allá de que el acatamiento en los colegios privados suele ser bajo, mañana se puede llegar a sentir en algunos establecimientos.

En la conferencia de hoy, Roberto Baradel, secretario general de Suteba, señaló: "No puede seguir una semana más este conflicto. Está en juego la paz social de la provincia. Es una situación lamentable. Son muertes evitables. La responsabilidad es del gobierno provincial, pero también buscamos que el Estado nacional se involucre".

En esa línea, el dirigente anunció que buscará hablar con los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y del Interior, Rogelio Figerio, para intentar buscar una solución al conflicto.

Por su parte, Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, dijo: "Para nosotros hoy es un día muy triste. Le exigimos al gobierno provincial y nacional una resolución urgente del conflicto. Nosotros venimos advirtiendo sobre la gravedad de este conflicto y sobre la falta de respuestas. Hoy vamos a estar en las puertas de las escuelas con un crespón negro".