Graves amenazas al intendente de Puan: “La persona fue identificada y se le secuestró el celular”

5 enero, 2024

El intendente de Puan, Diego Reyes (Juntos por el Cambio), recibió en las últimas horas un mensaje de audio de WhatsApp en el que amenazan con “prenderle fuego la casa con toda la familia adentro” y también “manotearle a la hija”.

Según manifestó el propio jefe comunal, el autor del mismo es un trabajador municipal que ya se encuentra identificado.

“Gracias a Dios y a la intervención de la Justicia y de la Policía de forma rápida, la persona ya fue identificada y se le secuestró el celular para seguir investigando. No lo conozco, solo sé que es empleado municipal y que está adherido a los tres gremios que existen acá”, mencionó Reyes.

En diálogo con Panorama, por LU2, el intendente relató que “recibí un mensaje de una persona conocida que también forma parte de ese grupo de WhatsApp de los sindicatos”.

“Me informa de esto y me reenvía el audio. Esa noche lo denuncié con la Policía y el otro día me acerqué a Fiscalía, tiene que intervenir la Justicia”, agregó, según refleja La Nueva.

En el audio se escucha a un hombre que propone ir a Bordenave e incendiar la casa del intendente “como le hicieron una vez a (el exintendente Horacio) López”. También habla de “manotearle la hija”, y señala haberla visto en las últimas horas en Puan, en la pileta del polideportivo municipal.

Las amenazas, se entiende, estarían relacionadas con la decisión de la comuna de despedir 700 trabajadores contratados y condicionar el pago del aguinaldo y de los haberes de diciembre en cuotas, además de la medida de fuerza que vienen llevando los municipales desde hace semanas por la falta de pago de sus haberes.

El conflicto comenzó porque el anterior jefe comunal, Facundo Castelli (también de JxC), se fue del Municipio con las cuentas en rojo, sin fondos para cumplir con salarios y aguinaldos. De hecho, desapareció del distrito sin siquiera hacer el traspaso de mando, alegando problemas psiquiátricos.

“Yo entiendo que el reclamo era justo porque la gente no había percibido todavía la totalidad del aguinaldo, pero la realidad que vivimos nosotros desde que asumimos en diciembre es una situación compleja que siempre informamos. Hicimos una propuesta de pago de acuerdo a lo que podíamos cumplir”, respondió.

“Entiendo la protesta —continuó Reyes—, lo que no comparto es la medida de fuerza del paro, porque el paro es para que la otra parte recapacite y la verdad que nosotros no teníamos nada que recapacitar”.

Los despidos corresponden a trabajadores contratados por la comuna, muchos de los cuales eran remunerados a través de un plan y que cumplían funciones en distintos ámbitos del distrito. En este caso, lo que se hizo es no renovarles el contrato, algo que -según se indicó desde los gremios municipales- el municipio “está en todo su derecho de realizar”.

“Se tienen que terminar estas cuestiones de que los guapos y los malos llevan la de ganar y para eso está la Justicia. Vamos a denunciar cualquier hecho de estos para que intervenga la Justicia, se visibilice y no vuelva a suceder ni en Puan ni en ningún lugar de nuestro país”, amplió.

Por último, Reyes comentó que “ya terminamos de pagar todo el salario de noviembre y hoy estamos haciendo efectiva la primera cuota del aguinaldo”.

“La semana que viene seguramente estaremos pagando la primera parte de los salarios de diciembre y a fines de enero pagaríamos la segunda cuota del aguinaldo. Estamos volcando el cien por cien de nuestra disponibilidad financiera para pagar sueldos”, completó.

Volver