Graves destrozos por el temporal afectan a Pinamar

8 mayo, 2026 6

Un intenso temporal azotó durante las últimas horas a Pinamar y generó serios destrozos principalmente en la zona norte de la ciudad, donde continúan los trabajos de emergencia de Guardia Urbana, Tránsito, Defensa Civil, Bomberos y cuadrillas municipales.

El área más afectada fue el sector comprendido entre Show y Avenida Olimpo, donde se registraron caída de postes, ramas, estructuras dañadas y complicaciones en la circulación. Según los primeros reportes, hasta el último registro habían caído alrededor de 42 milímetros de lluvia, aunque el fenómeno estuvo marcado principalmente por las intensas ráfagas de viento, que promediaron los 40 kilómetros por hora.

Uno de los puntos más afectados fue la zona cercana al restaurante Gagiro, donde se produjeron importantes destrozos y estallido de vidrios debido a la violencia del temporal. Vecinos y testigos aseguran que “pasó un tornado” por el lugar y que la cola del fenómeno habría atravesado ese sector específico de Pinamar Norte.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la presencia de un tornado, distintas versiones indican que se habría tratado de un fenómeno de gran intensidad y corta duración, similar a una manga o remolino severo, capaz de provocar daños concentrados en pocos metros.

En localidades como Valeria del Mar, Ostende y el centro de Pinamar también se registraron caídas de postes y gajos de gran tamaño, aunque las autoridades informaron que no hubo interrupciones importantes en las principales arterias del distrito.

Además, Defensa Civil realizó recorridas preventivas por las escuelas del partido con el objetivo de garantizar la seguridad de alumnos, docentes, padres y personal educativo.

Mientras continúan las tareas de limpieza y asistencia, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y recordaron que todo cable caído o colgando debe considerarse con energía eléctrica activa.

Para reclamos, emergencias o pedidos de ayuda, los vecinos pueden comunicarse al 103 o mediante el sistema Ojos en Alerta.

Info y fotos: Pinamar24.com.ar

Volver