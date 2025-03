Graves inundaciones: murió un hombre en Berazategui y hay evacuados en Zárate

4 marzo, 2025 0

Las intensas lluvias que azotan la provincia de Buenos Aires durante los últimos días dejaron un saldo devastador en Berazategui, donde un hombre murió al intentar destapar un arroyo, y en el barrio San Javier, ubicado en la localidad bonaerense de Zárate.

Según informaron desde Defensa Civil, cayeron “134 milímetros de agua durante una noche”. “Son situaciones muy puntuales en las que cae mucha agua en tan poco tiempo”, informó esta mañana Fabián García, el responsable del organismo a nivel provincial, en diálogo con Radio Continental.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las últimas 48 horas se registraron 120 milímetros (4,72 pulgadas) de precipitaciones en el AMBA. Esta cifra se acerca al total acumulado durante todo el mes de febrero, cuando cayeron 130 milímetros (5,12 pulgadas).

El desborde de un arroyo cercano, ubicado a unos 100 metros de las viviendas, provocó graves inundaciones en aquella zona de Zárate que afectaron a unas 65 familias, obligando a muchas de ellas a evacuar sus hogares. Cristian, uno de los vecinos damnificados, relató la magnitud del desastre: “El agua de mi casa me llega casi al pecho”.

El temporal, que se extendió durante varias horas, generó un rápido aumento en el nivel del agua, dejando a los residentes con poco tiempo para reaccionar. El vecino expresó que tuvo que evacuar a su esposa y a sus tres hijos debido a la gravedad de la situación. “Defensa Civil se hizo presente, pero ya era muy tarde porque en pocas horas esto subió terriblemente”, detalló.

Según los vecinos, esta no es la primera vez que enfrentan un escenario similar: “Es la cuarta vez que pasa esto. Tenemos un arroyo acá atrás, lindero a una fábrica. Cada dos por tres, cuando llueve, nos anegamos”, agregó.

Los habitantes de San Javier señalaron que la falta de obras de infraestructura y el abandono del arroyo son factores que contribuyen a la repetición de estas situaciones.

El director de Defensa Civil, por su parte, agregó que “hay alerta naranja en el noreste y en el resto de la provincia se mantiene la alerta amarilla, sobre todo en el sector norte” y agregó que “la situación de inestabilidad va a seguir”. “Estamos realizando monitoreo constante con el municipio, con meteorólogos propios”, informó.

Además, complementó el panorama de lo vivido en Zárate: “La gente no quiere abandonar sus hogares por completo, pero ellos deben tener en cuenta que lo que buscamos es preservar la vida, aunque hay muchas calles anegadas que duran poco tiempo”, graficó al aire por Continental sobre la situación en la zona del noreste de la provincia de Buenos Aires.

Muerte en Berazategui

Un hombre de unos 30 años, que trabajaba para una cooperativa que presta servicios para la Municipalidad de Berazategui, falleció ayer luego de caer en un desagüe del arroyo Giménez, ubicado entre Dardo Rocha y Eva Perón, de dicha localidad bonaerense.

El trabajador estaba con un compañero intentando destapar un arroyo -que transportaba agua contaminada de distintas fábricas- y tenía mucha basura acumulada, entre la maleza, repleta de plásticos y botellas, que impedían el normal cauce de las aguas servidas.

En ese momento, las aguas del arroyo estaban elevadas, lo que no permitía la visibilización de la ribera, y generó el accidente.

Uno de ellos resbaló -terminó saliendo por sus propios medios- y su compañero cayó al agua para intentar rescatarlo: el cuerpo del hombre fue arrastrado varios metros por la correntada del arroyo hacia una de las bocas de desagüe.

El cadáver del hombre quedó atrapado debajo de un puente pluvial que conecta dos avenidas, y rescatado unas cinco horas luego de su desaparición, en donde intervinieron Defensa Civil, Bomberos y Policía de la zona.

Volver