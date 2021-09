Gremialistas de ANSES visitaron Tres Arroyos y alertaron sobre proyectos de reforma laboral “que eliminan derechos de los trabajadores”

20 septiembre, 2021 Leido: 395

Hoy visita Tres Arroyos Carlos Ortega, secretario General de SECASFPI (Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares Para el Personal de la Industria y que nuclea también a trabajadores de ANSES. Ortega es además diputado nacional por el Frente de Todos y secretario de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, llegó a Tres Arroyos con la diputada provincial Soledad Alonso, secretaria de Prensa del mismo gremio, y fue recibido en el ámbito local por Juan Laporte y Noelia García, trabajadores de ANSES en Tres Arroyos. Además recorrió centros de jubilados, que hoy celebran su día, y se reunió con integrantes del bloque de Todos en el Concejo Deliberante.

“Hemos conseguido una de las mejores paritarias, y que fue el puntapié inicial a la reconversión de paritarias de este año. Obtuvimos el 45,5 % mientras otros gremios consiguieron el 35% con revisión, por lo que para nosotros, instalar que los índices de inflación iban a superar las paritarias pautadas por el Presupuesto fue un orgullo. Tenemos buen diálogo con Fernanda Raverta, que es una excelente directora ejecutiva para ANSES”, indicó Ortega, quien también reflexionó sobre el resultado de las elecciones.

“La gente necesita ser escuchada y que, como reclamó Cristina Fernández de Kirchner, se pongan en tono los salarios, jubilaciones, precios y tarifas, y eso se está cumpliendo a medias. Esto es la columna vertebral para la calidad de vida en la Argentina. Y para la clase pasiva, está solucionado el tema de los medicamentos, se modificó la ley de actualización pero lo fundamental es la plata en el bolsillo. Los objetivos de esa modificación no se ven en lo inmediato, por eso proponemos como sindicato que haya cláusulas gatillo, para que de manera escalonada el jubilado esté cuatro o cinco puntos por encima de la inflación”, advirtió Ortega.

El dirigente también se expresó contra el proyecto de Juntos por el Cambio que “propone eliminar la indemnización por despido y convertirla en un seguro, y si se saca la indemnización en la Argentina, se termina la relación laboral: un empleador te puede mandar a limpiarle los zapatos y si no querés, te despide y el seguro lo cubre. Se pierden todos los derechos laborales”.

Soledad Alonso, por su parte, también reflexionó sobre los resultados de las elecciones, defendió la obra pública y la gestión del gobernador Axel Kicillof, y advirtió que “todas esas realizaciones no se comunicaron como correspondía. Pero estamos convencidos de que es con más programas como el Preservar Trabajo, con educación y mejor salud que se saldrá adelante en la Provincia”.

Finalmente, Noelia García se refirió a la atención en ANSES, que se está llevando a cabo mediante turnos pero al mismo tiempo cuestiones excepcionales se reciben en la misma puerta de la UDAI local. Admitió que hay falta de personal, porque no se cubrieron las vacantes que se generaron por jubilación y por los retiros voluntarios “puestos a disposición del gobierno de Juntos por el Cambio, que devastó la administración pública”.

