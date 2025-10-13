Gremios docentes ratificaron el paro de este martes: Se sumaron los universitarios

13 octubre, 2025 0

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

En las ultimas horas, se sumaron los universitarios, junto a los principales gremios de la provincia, por lo que se espera un fuerte impacto en el dictado de clases.

Las protestas en todo el país se desarrollarán para reclamar por una nueva ley de financiamiento educativo, la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a paritaria nacional, el aumento del presupuesto educativo y en defensa de la jubilación docente.

Volver