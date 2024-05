Gresca en Claromecó: Huracán pide “no hacerse los tontos ni los distraídos” a los clubes

20 mayo, 2024

Sobre los hechos ocurridos este domingo en la cancha de Recreativo Claromecó, LU 24 consultó a Mariano Pérez, presidente de Huracán, quien anticipó que no han tomado determinación alguna respecto de medidas o sanciones hacia los involucrados en lo sucedido, y que tratarán el tema en la reunión de Comisión Directiva prevista para este martes.

“No quiero ni voy a acusar ni a defender a nadie, acá todos los clubes somos responsables tanto de la seguridad para el equipo visitante como controlar a los simpatizantes de nuestro club: si quieren entrar gratis o no, si los dejamos o no, hay acuerdos, por decirlo de alguna manera, pero lo importante en este momento es que cada uno tome las medidas para con sus simpatizantes y que no nos hagamos los distraídos y decir que yo no sabía nada, o que esto me sorprende; todos los clubes tenemos simpatizantes que se los denomina la barra o en el futbol profesional la barra brava; los dirigentes tenemos que estar sobre ellos, la Liga tiene su parte y la Policía también pero es cuestión de conversar entre todos para evitar que sucedan estos acontecimientos”, argumentó.

“Se habla mucho a principio de año, pero hay una cuestión económica que se dice porque son los mismos clubes que pedimos menor intervención policial por los costos, y después suceden acontecimientos como estos que después lamentamos; no estoy endilgando nada a Claromecó: todos los clubes lo hacemos, si la Policía pretende enviar quince efectivos lo discutimos que sean menos por la cuestión de costos, y después pueden llegar a situaciones como estas que las lamentamos”, expresó Pérez.

“Por suerte no hubo que mayores consecuencias físicas, y hay que ser responsables por los daños que han provocado los simpatizantes, ya nos comunicamos con la gente de Claromecó, esperemos que sea una mala experiencia, un mal recuerdo pero, reitero, no nos tenemos que hacer los tontos ni los distraídos y hacernos responsables de lo que sucede en cada uno de nuestros clubes”, pidió.

“Todos sabemos lo que tenemos que hacer” agregó y relató que “cada uno sabrá cómo puede manejarse con sus hinchadas, cada uno tiene posiciones diferentes respecto al personal policial, se ha discutido mucho cual es la función del personal policial dentro de la cancha. Algunos comisarios consideran que están para cuidar la seguridad del árbitro y no lo que sucede fuera del estadio, en otras ocasiones se solicita más presencia para controlar lo que pueda llegar a pasar afuera y si analizamos un poco lo que ha ocurrido en partidos de la Liga de Tres Arroyos las situaciones han sido en la calle, dentro de la cancha han sido muy pocas veces y los clubes y la Liga se han puesto los pantalones largos para tener las instalaciones lo más seguras posibles y evitar la posibilidad de enfrentamientos”.

“La Policía, lo hemos discutido varias veces, considera que está para defender a la terna arbitral y lo que ocurre dentro del campo de juego y un poco que deja al azar lo que ocurre afuera. Con esto no creo justificar absolutamente en nada lo que pudo haber pasado ayer pero también es un tema a conversar y ponernos de acuerdo; hay muchos ingredientes que reitero por ahí no lo decimos o no se cuentan pero no es cuestión de juntarse con diez personas que van a hinchar por tu club y decirles “déjate de jorobar”. Hay muchas cosas, está el alcohol de por medio y están los dirigentes que dejan llevar bebidas alcohólicas al estadio, y de dejar pasar a personas que no están en buenas condiciones físicas, es una ensalada con un montón de ingredientes que muchas veces miramos para un costado y que cuando suceden nos tomamos la cabeza pero las sabemos, las conocemos, nos hacemos muchas veces los tontos y cuando ocurren decimos “qué barbaridad”, concluyó.

Volver