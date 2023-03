Gresca en la Fiesta del Trigo: Tía de adolescente agredido teme represalias

13 marzo, 2023

Marité Zuñiga, tía de uno de los adolescentes golpeados en el predio de la Fiesta del Trigo, dijo a LU 24 que “los chicos estaban en la zona de los juegos, en Castelli y Avenida del Trabajador, jugando luego de bajar del Samba, cuando recibieron puñetazos, patadas en la costilla, la espalda, y los llevaron rápido al Hospital; eran 10 personas que decían “digan quien fue porque los vamos a cortar a todos, adjudicándoles que habían golpeado a una persona discapacitada.

“Hubo gente que los ayudó a llegar al puesto donde estaba el profesor de fútbol; tengo temor que suceda algo porque estos chicos están identificados, ellos no los conocían pero los identificaron por las redes; a mí me buscaron por las redes porque había un video que había publicado que filmó una nena. Yo hice la denuncia penal junto a otros 3 padres. Había gente en el lugar que no se metió y solamente se reían, creo que fueron a pegar al voleo” dijo.

Ilustraciones suministradas por la familia

