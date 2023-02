Grindetti en la Andiariega: “Voy a presentarme como candidato en la Provincia”

11 febrero, 2023

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, está en Claromecó en el concurso del Club Cazadores, y visitó la Andariega de LU 24 y confirmó que es su intención participar en la interna del PRO y luego en la de Juntos por el Cambio como candidato a gobernador de la Provincia.

“Conocía el balneario, tengo amigos acá, y dijo siempre que esto merece que tenga mayor difusión a nivel nacional, me parece que cuando hay algo que reúne a una comunidad, en este caso a los pescadores, en una sana competencia y encima con los premios que tiene, me parece fantástico el esfuerzo de los organizadores, del Club”, afirmó inicialmente.

Respecto a la situación en su distrito, Grindetti dijo: “Hemos podido revertir muchos años de decadencia en el municipio de Lanús, mejorando obras, hemos hecho muchos avances, y yo decidí no renovar este año, pero el legado más importante es un par de palabras trabajadas durante mi mandato que es Cercanía y Gestión, contacto con el vecino y la gestión necesaria”.

“Voy a presentarme”

“Voy a presentarme en Provincia, sería como el caramelo del postre en mi carrera, tengo 68 años y lo estuvimos charlando con Diego Kravetz, que es mi secretario para que me suceda, y creo que podemos poner un granito trabajando en la provincia para que los municipios sean los que asuman un rol importante en la ejecución de las políticas, ya que es muy difícil desde La Plata realizarlas. Hay que descentralizar el manejo por ejemplo el manejo de personal de maestros y auxiliares de las escuelas, porque el gobernador no puede visitar todos los establecimientos”, anticipó.

“Necesitamos que el campo se desarrolle lo más pronto posible; pretendemos nosotros que el estado le saque el pie de la cabeza al campo, que exporte todo lo posible para mejorar la economía”, dijo.

La interna en el PRO

“Creo que es un activo tener varios candidatos, evitando los problemas personales teniendo en cuenta los problemas de la gente, los del PRO compartimos valores, y por respeto me gustaría que a nivel nacional fuera Mauricio Macri, pero no me gusta presionar, estamos trabajando desde el espacio de Patricia Bulrrich, con mucho respeto por los contrincantes, en el caso de Ritondo con mucho respeto, somos ambos dirigentes del Club Independiente, pero nos vamos a poner de acuerdo y luego vendrá la interna en Juntos por el Cambio, para ordenar la propuesta. Pienso que Patricia Bullrich tiene muy claro mostrar convicción para que no nos tuerzan el brazo los sectores de poder interesados y que están en contra del cambio, pero yo la veo muy definida”, concluyó.

