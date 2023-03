Grindetti en LU 24: “A la Provincia hay que darla vuelta como una media”

El precandidato a gobernador por el PRO, Nestor Grindetti, se encuentra en Tres Arroyos, donde mantendrá una reunión con adherentes a esa fuerza política.

En una larga charla, dio a conocer su propuesta en caso de resultar electo, y avanzó fuertemente en la descentralización hacia los municipios, “para terminar con una burocracia anquilosada”, y sostuvo que “a la Provincia hay que darla vuelta como una media”.

El actual intendente de Lanús, expresó que su distrito “es típico del conurbano sur y con una problemática productiva totalmente distinta a Tres Arroyos.

La relación con Macri: “Si es candidato personalmente creo que no tendremos internas”

“Con Mauricio hace 40 años que nos conocemos”, dijo Grindetti respecto a la relación que lo une a Mauricio Macri, aunque aclaró: “No soy amigo de él; tengo mucho respeto y confianza pero no somos amigos, yo tengo amigos de la vida” y agregó que “respeto sus tiempos, no ha tomado una decisión, yo estoy en el espacio de Patricia Bullrich, pero no podemos dejar de recorrer, hablar con gente, y si decide Mauricio ser candidato voy a estar con él, y creo, personalmente que si es candidato no tendremos internas”.

El porqué de su candidatura

“Tengo 68 años y vengo de una carrera en el sector privado y después en el sector público y creo que estoy en condiciones de llevar a la Provincia en un camino distinto, para aportar desde ahí, un camino de transformación, porque en cuatro años no podemos transformarla pero si aplicar lo que hicimos en Lanús, con una fuerte descentralización hacia los municipios, delegarla, poder transformarla, administrativamente y fiscalmente, creo sentirme capaz de poder hacerlo, sería la frutilla del postre de mi carrera profesional y política”, expresó.

“Ir a un sistema fiscal mucho más productivo”

“Creo que hay que ir a un sistema fiscal mucho más productivo no atacar a la producción y si al concepto de riqueza, no a ingresos brutos que es regresivo y terminan encareciéndose, y respecto a lo que nos toca a nosotros, a los municipios, incide mucho en la producción, creo que en algún momento comenzará el camino virtuoso, y el proceso produce un bache financiero, hay que ser muy cuidadoso”, sostuvo y consideró que “hay un excesivo gasto público y no entiendo como no se dan cuenta, que la emisión monetaria genera inflación, venimos con periodos de inflación altísima y es como que estamos acostumbrados; esto es una permanente silla eléctrica pero genera anticuerpos en la sociedad”, dijo.

“Darla vuelta como una media”

“Uno puede generar políticas en la Provincia pero la ejecución de las políticas hay que adaptarlas y ejecutarlas en los municipios, hay que darla vuelta como una media, tiene una burocracia anquilosada, antigua, dejar de hacerle el caldo gordo a los sectores, con cambios en el sistema impositivo con reclamos a Nación, para que la Provincia pueda tener los ingresos no solo en el gasto público; hay, meterse en la currícula de educación, desideologizarla, preparar a los chicos para una salida laboral porque hoy hay un divorcio grande. Hay que volver a las escuelas de oficio para que absorban a los chicos”, relató.

A nivel salud, hay que desarrollar mayor prevención en la salud; en Lanús hicimos 15 salas nuevas con historia clínica digital, y también trabajar con hospitales provinciales: esto a largo plazo y en la coyuntura hay que proponer una salida económica, y sacarle lo más rápido que pueda al campo las retenciones para exportar lo más rápido posible, porque hoy día empieza a haber una serie recesiva para la producción”, manifestó.

Respecto a lo cultural, Grindetti señaló: “en Lanús le dimos mucha importancia a la cultura popular, no había teatros, hoy hay tres; necesitamos que aparezcan los talentos, que todos tengan una oportunidad; tenemos un teatro popular y un patio que tiene biblioteca donde los chicos participan”.

