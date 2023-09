Gripe aviar: El Guardafauna Álvarez brinda charlas sobre medidas preventivas

20 septiembre, 2023

El guardafuna Eduardo Álvarez continúa brindando charlas en establecimientos escolares del distrito de Tres Arroyos y la zona.

Recientemente estuvo en el CEPT N° 34 de Ochandio y contó que les explicó a los alumnos sobre los cuidados que se deben tener para prevenir la gripe aviar.

“No hay que acercarse a los animales que podamos encontrar en la playa, no llevar las mascotas, no acercarse a los lugares que estén vallados. Todo lo que SENASA está difundiendo como precaución”, expresó.

Asimismo, indicó que en Reta, su jurisdicción, durante septiembre no se han registrado casos. “Estamos bastante tranquilos por eso”, afirmó.

Volver