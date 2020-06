Groenenberg: “Si funcionó el trabajo Vial Municipal – CPR, hay que volver”

El presidente del Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, se mostró a favor de que la Patrulla Rural vuelva a tener injerencia municipal para un mejor funcionamiento y optimización de los recursos. Además, de cara a la interpelación del Secretario de Seguridad, dijo que no cree que porque se hable de estrategias los delincuentes tomen nota.



“La forma de trabajar que tenía en su momento el Ente Vial con el CPR dio muy buenos resultados, pero también sus pequeños dolores de cabeza al Ente. No obstante, si funcionó hay que volver a eso”, aseguró.

“Con tres patrulleros es imposible cubrir la seguridad agropecuaria y encima el otro dia quedó otro fuera de circulación, esto afecta la tarea de los efectivos porque no tienen los elementos, ni forma de llegar a ningún lado. Se habla de una nueva forma de trabajar, la comunidad creo lo debe saber y es lo que nos pide”, expresó “Ticho”.

Groenenberg sostuvo que “básicamente lo que estamos pidiendo es información. Por los medios escuchamos que habrá cambios, hay muchos datos que se están tirando y nosotros no tenemos respuestas del Ejecutivo, necesitamos saber”.

“El próximo viernes sería la interpelación al Secretario de Seguridad. Nosotros estamos propiciando esto ya desde el año pasado pero el bloque autor en su última reunión declinó de hacerla al otro secretario. Ahora estamos acompañando. Los delincuentes no nos esperan a nosotros para ver qué vamos a realizar. No creo que por la interpelación los delincuentes vayan a tomar otro camino”, manifestó.

Sobre cómo se desarrollará, comentó que “habrá personas que podrán entrar y otras que no, se determinará acorde a la cantidad de gente que vaya a asistir a la interpelación. No creo que concurra demasiada. La delincuencia nos está ganando por amplio margen, hay que aunar criterios y trabajar al respecto”, consideró.

