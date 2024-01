Groenenberg: “La foto que mostró Garate demuestra que se escondió mugre debajo de la alfombra”

13 enero, 2024

“La foto que mostró Pablo Garate demuestra que se escondió la mugre debajo de la alfombra”, sentenció Enrique “Ticho” Groenenberg, expresidente del Concejo Deliberante, al tiempo que pidió que el intendente brinde mayores precisiones sobre las denuncias realizadas públicamente el pasado 28 de diciembre en instalaciones del Ente Vial junto al secretario de Hacienda, Sergio Garcimuño. “Encontramos un municipio desordenado, endeudado y desfinanciado”, afirmó el jefe comunal en rueda de prensa.

“La foto que mostró Pablo Garate demuestra que se escondió la mugre debajo de la alfombra. Me hubiera gustado que el exintendente hubiera salido a decir que eso no era así: la gente necesita datos genuinos, bien claros. Y si hubo errores, hay que reconocerlos, pedir disculpas y ser sinceros porque en definitiva beneficiamos a la población de Tres Arroyos”, manifestó en diálogo con LU 24.

“Me gustaría que se aclarara un poco más sobre las herramientas del Municipio que estaban muy deterioradas. Me preocupa porque tuve la posibilidad de hablar con Ariel Sánchez, quien hasta el 10 de diciembre fue secretario de Hacienda y no me pareció exagerada la deuda que me dijo, pero si uno encuentra todo el parque de maquinaria deteriorado entonces los costos iniciales van a ser muy elevados para poder ponerla en funcionamiento y la deuda, inmediatamente, se incrementa muchísimo”, aseveró.

“No queremos más que aparezcan chanchullos”

“Cada vez que hay un nuevo Poder Ejecutivo aparecen todos los chanchullos del otro y no queremos más eso”, sostuvo “Ticho”.

“Hubo errores y hay que reconocerlos para darle las herramientas necesarias al nuevo Intendente para que pueda desarrollar su función lo más clara posible. Estar en contra puede perjudicar a Tres Arroyos y lo que debemos hacer es apoyar a quien fue elegido genuinamente. Él tendrá los conocimientos e inteligencia para aprovechar esa ayuda y hacer el gobierno que necesita Tres Arroyos. Le deseo a Pablo Garate que tenga una buena gestión”, expresó.

“En Argentina hay grandes intenciones de cambios, pero no será nada fácil”

Por otra parte, al analizar la actualidad del país, quien fue edil de Cambiemos durante dos períodos, manifestó: “veo que hay grandes intenciones de cambios, pero no será nada fácil”. En ese sentido, consideró que “los 20 años de kirchnerismo que tuvimos en el gobierno están bien implantados y hay ciertas cosas que están saliendo a la luz que lamentablemente nos han perjudicado a todos los argentinos”.

“Que al programa Potenciar lo haya recibido una persona que ya tenía trabajo es triste porque la intención era otra: dárselo a la gente que tenía intención de desarrollarse para poder desempeñarse en otra actividad. A mí no se me ocurriría nunca pedir un plan siendo concejal, estoy jodiendo a mi compañero argentino”, enfatizó.

“Argentina es un país floreciente, con un futuro gigante porque tenemos todo y no puede ser que por culpa de unos políticos de turno nos hayamos retrasado tanto. Y cuando hablan de los logros que se obtuvieron, 40% de pobreza no lo es, tendríamos que estar en un dígito, no puede ser. Vos vas por la ruta y ves los campos que son una hermosura, donde vayas hay vida y posibilidades de crecimiento. No puede ser que no hayamos podido desarrollar cada rincón del país”, lamentó.

“Siempre hay un “kiosco” dando vuelta”

“Uno cuando se va de la política dice yo quería haber cambiado más, esa es la parte triste que le queda. Entré a un partido con el que quisimos hacer otras cosas y no pudimos. Ojalá que el Presidente que tenemos ahora las pueda hacer. Pero todo tema político siempre tiene algún rinconcito donde hay un “kiosco” dando vuelta y eso duele”, concluyó.

