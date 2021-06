Groenenberg: “No quisimos adjudicar responsabilidades, cuestionamos la falta de equipamiento para evitar más muertes”

El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, habló con LU 24 luego de la declaración del pasado martes de su par de bancada Roberto Fabiano, y sostuvo que la intención, no fue adjudicar la responsabilidad al Ejecutivo ni a los concejales oficialistas por los fallecimientos de vecinos por coronavirus, y afirmó que lo que se quiso exponer es que era necesario un mayor equipamiento y la toma de otras medidas para enfrentar la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Sostuvo además que hay médicos del Centro Municipal de Salud que comparten el pensamiento expresado por Fabiano y que hicieron llegar su inquietud al bloque que preside, el que “apoya el cien por cien sus dichos, además del arco político de quienes integramos Juntos por el Cambio”.

“Creo que los médicos han reclamado y no han tenido eco por parte de la administración del Hospital, y lo llamativo es que ahora la Comisión de Amigos realice la colecta para incorporar elementos que necesita el Hospital” relató .

“También creo que no fue oportuna la entrega de 20 televisores, ya que considero que era más importante incorporar elementos para los internados por COVID, como la bomba de aspiración de flemas para aliviar a quienes están acostados ya que quedan depositadas en el tracto respiratorio y hay un virus actuando en las flemas que se producen en mayor cantidad”, dijo.

“Esas cosas son de vital importancia para el paciente y para que el médico pueda atenderlo como corresponde”, relató Groenenberg y manifestó que “posiblemente se podrían haber evitado las muertes, yo si fuera medico haría lo imposible para evitarlas, hubo muchos fallecimientos con comorbilidades que agudizan aún más el cuadro; lo que nosotros dijimos y cuestionamos a los concejales vecinalistas que no hayan intercedido ante el Ejecutivo para establecer una mejor atención del paciente”.

“Creo que el Comité de Crisis debiera haberse integrado por médicos especialistas, terapistas, para marcar lineamientos, e integrar un grupo de personas para que se pongan adelante y llevar adelante las directivas, como sucede cuando se convoca a la Defensa Civil, creo que es mucha responsabilidad y trabajo para el Secretario de Salud”. Yo soy veterinario, hay médicos, hablamos pero no tocamos las partes técnicas porque no estamos en el Hospital, creo que deben integrarse a médicos que estén en el trabajo diario para ver cómo seguir, yo desde mi lugar doy todo pero no tengo los elementos para analizar”, aseguró.

Consultado sobre cuál fue la información que recibieron para plantear el panorama que expusieron cuando Fabiano dijo que había que llevar a pacientes a otras partes del país donde había capacitación para atenderlos y que acá no tenían, Groenenberg dijo “tenemos contactos con amigos médicos que están trabajando y nos comentan eso”, a la vez que evitó identificarlos con nombre y apellido.

“Nosotros decimos que por no haberse hecho la inversiones posiblemente se podrían haber evitado las muertes, las que algunas se produjeron con comorbilidades y la gente falleció; creo que es una falta de respeto decirle al ciudadano que nosotros decimos que hay culpas, lo que si decimos es que se podría haber estado mucho mejor con la existencia de esos elementos, como el respirador de flemas que es fundamental tenerlo al ciento cincuenta por ciento, dijo.

“No queremos herir susceptibilidades, nosotros quisimos decir que era posible tratar de mejorar el hospital para una mejor atención”, concluyó.

