Groenenberg: “No sabemos qué servicios tiene pensado el Ejecutivo brindar a los turistas”

11 julio, 2022 Leido: 185

Sigue la discusión por los paradores turísticos en el ámbito del Concejo Deliberante, a la que no fue ajena la Comisión de Hacienda en su reunión de hoy. Ante la probabilidad de que la nueva temporada turística encuentre a las playas con este tema sin resolver, se ha presentado desde la Dirección de Turismo un proyecto para disponer de prestadores de servicios turísticos “temporarios”, que también fue objeto de debate.

“Recibimos un expediente de la Dirección de Turismo solicitando la aprobación para el llamado a licitación pública de espacios para prestación de servicios turísticos temporales, lo que es un nuevo discurso ya que el Concejo Deliberante aprobó el llamado a concurso para la construcción de paradores sustentables, pero como no vamos a llegar a eso, porque se está tratando con FADEA lo que tiene que ver con el concurso, se brindarían servicios a través de espacios transitorios. Pero no hemos recibido información y documentación suficiente para esta propuesta”, aseguró el vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Enrique Groenenberg (Juntos), a cargo de la misma ya que su titular, Soledad Cadenas, está presidiendo el Concejo por licencia de Martín Garate.

“Llegar a licitar un parador para la próxima temporada es imposible, por eso no sabemos qué servicios tiene pensado dar el Ejecutivo a los turistas, porque este proyecto no lo especifica. Preguntamos por los baños, que son fundamentales, y el presidente de la bancada oficialista nos dijo que se brindará ese servicio, pero en el proyecto no está explicitado”, sostuvo.

Volver