Groenenberg pide que el HCD retome funciones: “quedamos afuera de la cancha”.

28 abril, 2020 Leido: 22

El presidente de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, Enrique “Ticho” Groenenberg, pidió que el Departamento Ejecutivo le dé participación a todos los bloques ya que considera que “quedamos afuera de la cancha”. Asimismo, remarcó que “vemos con mucha preocupación la falta de funcionamiento del Concejo Deliberante, hemos pedido formalmente volver y no hemos tenido respuestas. Solo tuvimos una reunión de la Comisión de Salud con la presencia del secretario Guerra”.

El edil anticipó que “mañana habrá una reunión con el responsable de Desarrollo Social y la semana que viene otra con el Secretario de Seguridad”. No obstante, evaluó que “son reuniones puntuales pero sería bueno que nos encontremos para poder aportar y estar informados”.

Groenenberg renegó de la “falta de información por parte del Ejecutivo. Hay muchas cosas que no están bien claras y sería bueno que tengamos un poco más de presencia del Intendente. Muchos comercios más deferían estar abiertos, se debe flexibilizar la parte laboral porque la gente necesita trabajar, los problemas son más grandes día a adía y existe una mayor preocupación”.

“Desde el primer momento quisimos participar pero quedamos afuera de la cancha. El Ejecutivo tomó las riendas y lleva adelante la situación. Todos podemos aportar y ser útiles, ya que nadie tiene experiencia en estas cosas. Se puede colaborar aunando criterios en esta situación”, evaluó.

Además, recordó que “nosotros hicimos aportes de barbijos y máscaras para distribuir. El bloque Todos también hizo los suyos”. No obstante, aclaró que “nosotros queremos estar al lado de ellos –por el DE- y colaborar. Nadie hace campaña con esto porque es una situación grave. Hubo poco aporte de los concejales pero solo tuvimos una reunión. Es algo que a nosotros no nos va, aunque las cosas están dadas así, no tenemos la oportunidad. Es fundamental volver a trabajar con reuniones y aportes”, concluyó.

