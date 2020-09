Groenenberg preocupado por el agotamiento del personal de salud y seguridad, instó a los padres a que cuiden a sus hijos

El Presidente del Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, Enrique “Ticho” Groenenberg, instó la comunidad a tener más responsabilidad social ante la pandemia, así como también solidaridad y empatía para con el personal de salud y de seguridad local. Pidió a los padres que cuiden a sus hijos, y destacó su preocupación en este sentido de cara al día de la primavera.

“Estamos preocupados. Nos reunimos periódicamente con el comité de crisis. Todo en base a la preocupación que tenemos y deberíamos tener todos. Esto sigue avanzando y cada vez con más casos y lamentablemente, la situación se torna muy preocupante, porque el sistema de salud también lo está. No solo por la cantidad de casos, sino por la gente que trabaja en el, al cual debemos tener respeto y la responsabilidad de cuidarnos. Todos somos propensos a enfermarnos, todos podemos enfermarnos, algunos más o otros menos y eso hay que tenerlo presente”, advirtió.

Consideró el edil que ay que ser consientes “y estar a la altura de las circunstancias y ser solidarios con el sistema de salud. La falta de empatía nos puede llevar a que estemos internados y ninguno quiere estar ahí adentro”.

Groenenberg manifestó además que el personal de salud “está cansado y estresado y el personal de seguridad también. Cualquiera de nosotros podemos ser trasmisores. Acá no hay clase social. Todos somos iguales y por eso debemos cuidarnos”.

Destacó la preocupación del Secretario de Salud, en cada uno de los encuentro con el comité del que participa “Guerra está preocupado por el personal que está agotado y no pueden hacerlo, porque la situación se está agravando. Apeló a la colaboración de otros médicos que no trabajen en el hospital, para que se anoten y colaboren”.

Asimismo, mencionó que esta mañana se reunieron con el Secretario de Seguridad Municipal, ante la cercanía al día de la primavera y la preocupación respecto a como actuarán los adolescentes en este sentido. “Apelamos a los padres. Los únicos responsables de nuestros hijos somos los padres. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Es un bien muy preciado de la vida y debemos cuidarlo. Creo que fiestas de la primavera habrá más y si tenemos un episodio desagradable con ellos, no tendrán más primaveras y eso sería muy doloroso. Es cruel pero es la verdad, les pedimos que cuiden a sus hijos”.

