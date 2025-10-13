Groenenberg: “Talerico integra una lista sana para el 26 de octubre”

13 octubre, 2025 0

La candidata a diputada nacional por Potencia Buenos Aires, María Eugenia Talerico pasó el fin de semana por la Sexta Sección, más precisamente por Bahía Blanca y Coronel Suárez.

En LU 24, quien fuera candidato a concejal por esa fuerza política, Enrique “Ticho” Groenenberg quien acompañó a Talerico dijo que “inicialmente estuvimos en Bahía Blanca, donde Potencia logró dos concejales y luego visitó Coronel Suárez que tenía su Exposición Rural, donde dialogó con el presidente de la Sociedad Rural, y el de CARBAP respecto a las dificultades que se presentan en el centro de la provincia con las grandes lluvias y el problema de accesibilidad tanto para productores como para quienes concurren a las escuelas rurales”.

“Cuando la falta de mantenimiento y los arreglos en los caminos rurales, esto se nota por lo que hay que ver las cosas ahora, porque cuando parte de las tasas de productores no se vuelcan a la red vial sucede”, agregó.

“El objetivo de campaña es que María Eugenia y parte del equipo ingresen a la Cámara de Diputados, y seguir trabajando por la Provincia, de cara al futuro; no está fácil, hay mucha polarización, pero de acuerdo con los números que se están manejando, María Eugenia está dentro de la Cámara”, afirmó.

Consultado sobre el caso Espert y su renuncia a encabezar la lista libertaria, “Ticho” dijo: “desde mi punto de vista, creo que ir a votar a una persona que está sospechada por el narcotráfico es algo muy deplorable, y se está trabajando para evitarlo; creo que ya se sabía, entiendo que la Justicia debe investigar lo más pronto posible para que todos estemos bien informados de lo que ocurrió; la plata la recibió, y ahora esperamos que cumpla la condena que tenga que cumplir”.

“Seguimos trabajando, creemos que tenemos una lista “sana”, con María Eugenia como principal trabajadora en contra de la corrupción, pero vemos a su vez que hay mucha falta de interés por parte de la gente para votar el domingo 26, a los legisladores que le dan las herramientas al poder Ejecutivo para seguir gobernando, eso es lo que debemos tener presente y elegir nosotros, que sean los mejores para que el presidente pueda seguir ejerciendo sus funciones”, explicó.

“Si miramos las listas, los candidatos que tenemos de uno y otro lado, en cada uno de los partidos que polarizan la elección no son los mejores que podamos elegir: Taiana, me parece que no es el mejor representante para estar en la Cámara de Diputados, por lo que tenemos que votar a gente que no tenga ninguna Mancha y vamos a trabajar junto a María Eugenia contra cualquier indicio de corrupción”, concluyó.

