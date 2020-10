Groenenberg y la apertura de Toledo: “Fhurer mintió y la mentira nunca llega a buen puerto”

7 octubre, 2020

La habilitación del supermercado Toledo, que abrió sus puertas exitosamente en el inicio de esta semana, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la oposición. Y si bien el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Enrique Groenenberg, aclaró que “nadie con dos dedos de frente se opone a que llegue una empresa a Tres Arroyos”, no dudó en llamar “mentiroso” al secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología Matías Fhurer. “Nunca dijimos que estuviéramos en contra; lo que él estuvo diciendo son mentiras. Lo que nosotros advertimos es que se está violando una ordenanza que el Movimiento Vecinal votó en 2017. Y pedimos el informe para que se nos aclare cuál es la excepción por la que se abrió el supermercado. Pero ninguno de los 18 concejales se opuso a que llegue Toledo a Tres Arroyos, es fundamental para todos que haya trabajo en el distrito, esto es muy importante”, sostuvo Groenenberg.

“La única información que recibimos sobre la apertura del supermercado fue periodística; nunca desde el Ejecutivo se nos indicó que existía esa posibilidad, ni siquiera. Y nosotros, más allá de la veracidad o no de las noticias que publican los medios, sobre las que no tenemos nada que decir, podemos legislar sobre la documentación oficial, no periodística. Pero nunca subieron nada. Si lo hubiéramos trabajado entre todos se evitaban todas esas mentiras que se dijeron, que no llevaron a nada porque mentir nunca llega a buen puerto”, insistió el titular del bloque de Juntos por el Cambio.

“La única explicación que se dio es que se abrió un supermercado ahí porque antes hubo otros. Entonces donde estaba La Previsión solamente puede funcionar otra compañía de seguros. ¿Pero no les hacen falta supermercados de estas características al barrio Benito Machado, al Ruta 3 Sur, a los Ranchos de la Virgen de Luján? El que vive en el centro tiene tres supermercados a cien metros de distancia y pueden aprovechar las ofertas, el que vive en un barrio y tiene que movilizarse para llegar hasta el centro ya pierde esa oportunidad”, consideró “Ticho”.

Finalmente, en torno a este tema sostuvo que “nadie nos hizo llegar el expediente como para que se analice, siquiera, una eventual modificación de la ordenanza. Lo podríamos haber conversado”.

Turismo

En otro orden de cosas, Groenenberg se refirió a lo abordado ayer en la Comisión de Turismo del Concejo, a la que asistieron el director de la cartera, Francisco Aramberri y el coordinador de Guardavidas, Sergio Bertoncello. “La forma en que se va a trabajar, según nos indicaron, es bastante cercana a lo que quieren los guardavidas, así que entendemos que con diálogo quizá podamos tener un buen servicio. Por otra parte Aramberri nos dio un pantallazo general de su función, de la situación de las tres playas y del manejo de la Albufera de Reta, donde se propone un cambio interesante y nos preocupa que se preserve”, estimó el titular del bloque de Juntos por el Cambio.

