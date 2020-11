Grupo Construyendo llama a “Vestir la ciudad de violeta” del 23 al 28 de noviembre (video)

Rocío Liébana, abogada y colaboradora del grupo Construyendo, comentó a LU24 sobre cómo se llevará a cabo en ésta ocasión y considerando el contexto, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde hace 6 años desde el grupo, se realizaba la carrera “Corre por ellas” y este año se decidió hacer algo diferente para no dejar de estar presentes en conmemoración del 25 de noviembre, y con participación en las redes sociales, del 23 al 28 de noviembre, la idea es que el público se sume publicando o enviando una fotografía con vestimenta violeta y una frase positiva, se trata de una campaña de sensibilización y difusión contra la violencia machista.

Complementando la actividad por redes sociales, Liébana agregó que “queremos vestir la ciudad de violeta”, colocando tanto en casas y comercios, distintivos de color violeta que es el que se utiliza en ésta lucha.

La abogada y referente de Construyendo destacó que “las fechas hay que aprovecharlas y no queríamos dejar de estar a pesar de no poder estar en las calles, y hoy las redes están siendo utilizadas por todos, y es un segundo sacarse una foto y publicarla arrobándonos o enviándonos la foto” agregó que el compromiso es de todos, no solamente de Construyendo y de las demás instituciones que aportan a la causa, sino de toda la población para visibilizar y concientizar contra la eliminación de la violencia contra la mujer.

Para finalizar, recordó que las estadísticas demuestran que se mata a una mujer cada 23 horas, y aunque son estadísticas no oficiales, de ONGs abocadas a la causa, se cree que son más las mujeres que mueren día a día considerando el aumento de la violencia y la alevosía con la que se llevan a cabo los femicidios.

Para participar del evento que el grupo propone se pueden contactar por el isntagram: @grupoconstruyendo_tsas

