Grupo de investigadores sobre lo paranormal estudiaron fenómenos en Sierra de la Ventana

25 octubre, 2021 Leido: 8

Asegurando la existencia de “entidades o presencias”, y documentando lo investigado con rigor científico, un grupo llamado Dogma Argentina Paranormal, estuvo trabajando entre Sierra y Villa Ventana, ante el requerimiento de vecinos que denunciaban situaciones fuera de lo común .

Karina Limura, integrante del grupo y una de las personas que estuvo en Sierra de la Ventana, contó: “con el grupo Dogma Argentina Paranormal venimos trabajando hace años con el tema de investigaciones paranormales. En este caso se contactaron varios vecinos con nosotros, a través de las redes y la página, donde nos comentaban que había varios avistamientos de ovnis en Sierra de la Ventana, y cada vez había más solicitudes durante la pandemia para que nos traslademos al lugar. Nosotros no cobramos ningún trabajo que hacemos, por lo que juntamos de a poquito el dinero para poder viajar, hecho que se concretó hace unos días.

Concretamente fueron muchas las personas que se comunicaron, hablando de avistamiento de ovnis y otras cosas, y sus relatos eran coincidentes, por lo que decidimos ocuparnos del tema. Nos trasladamos al lugar que nos indicaron, y si bien no tuvimos avistamientos, lo que hicimos fue relevamiento de campo, esto significa que vamos a los puntos donde la gente nos refiere que ocurren cosas o hay apariciones y nos manejamos con equipos específicos para poder tener un antecedente para mostrar, porque la verdad que el humano si no ve, o no siente o no escucha, lamentablemente no cree.

Vamos a presentar toda la investigación en nuestro canal y en las redes, lo que podemos adelantar es que nos encontramos con entidades, y también podemos decir que nuestros equipos repentinamente se quedaron sin baterías, tanto los que llevan cargadores como los que utilizan pilas, como una linterna. Estas entidades absorben energías, y las opciones para con nosotros pueden ser de molestia porque estamos en un lugar que no quieren, o bien recargan su energía para poder contactarnos de alguna forma”.

La investigación completa se podrá ver el miércoles, en el facebook de la agrupación.

