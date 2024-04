Grupo Santa Elena, a la espera de los repelentes para este lunes

Javier Blanco, titular de Grupo Santa Elena, habló esta mañana con LU 24 y se refirió al faltante de repelentes que se ha dado en este último tiempo.

“Estábamos esperando los repelentes para hoy, pero me avisaron que por una cuestión de entrega de los distribuidores finalmente será el lunes. En algunos casos lo remarcan, en otros no se si los esconden. Pero lo que nosotros será el atomizador de 250 cc a un valor de $1900. A su vez, tiene un rendimiento superior y creo que ese precio no es malo”, expresó Blanco.

Y agregó: “Optamos por un repelente que ya tenemos hace seis meses y tenemos productos para todos los clientes. Nos pasó con un proveedor grande, que no había en un principio y después lo vi en un valor en un 300% más caro. En otros casos, la gente opta por algunas cosas de segunda marca como la que fabricamos nosotros y siempre le ha dado el mismo resultado”.

