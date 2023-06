Grupo Scout Tomas Santa Coloma celebra sus 107 años

20 junio, 2023

Además de celebrarse el día de la bandera a nivel nacional, hoy el Grupo Scout de Tres Arroyos Santa Coloma celebra sus 107 años. En este marco, Oscar Meijide, jefe del grupo de nuestra ciudad, comentó: “después de la pandemia hemos vuelto a la normalidad. Es un momento de transición de gente, trabajando con muchas ganas y predisposición para la sociedad. Actualmente entre adultos y beneficiarios somos como 20 personas.”

Cabe destacar, que Tomás Santa Coloma fue el primer Secretario a nivel nacional de los Scouts y se eligió este día para honrar la persona que vida fuese entre tantas cosas periodista, político, militar y también presidente de los Boy Scout Argentinos.

Por otro lado, y respecto a la historia del grupo local y según contó Meijide, “en Tres Arroyos, luego de pasar por varios lugares, en 1935 un grupo de vecinos a cargo de Emilio Medina Zambelli adquiere la casa Scout y el Parque Miedan como parte de un lugar para poder realizar nuestras actividades.”

Sobre los eventos a realizar próximamente para celebrar este 107 aniversario, destacó: “en lo que será el transcurso de este mes, haremos distintos festejos para homenajear a los integrantes actuales. Hay mucha gente que ha participado en estos 107 años y siempre viene, se acerca y colabora con un granito de arena dejando su huella, les quiero agradecer.”

Finalmente, y sobre el scoutismo en general, dio una opinión particular y concluyó: “para mi es un estilo de vida. Me pega mucho porque he dejado cosas de mi familia para estar en los scout, lo llevo muy forjado y con una marca en el corazón. Hace más de 30 años que estoy en el grupo y hoy como coordinador, encuentro una hermandad en todo el mundo.”

