Guadalupe Chico ya está viajando por Argentina

16 septiembre, 2025

La joven Tresarroyense Guadalupe Chico habló con LU 24 y dijo empezamos el 8 de septiembre empezamos viaje por toda Argentina, programado desde el verano, al principio fue difícil, adaptarse a los cambios e incomodidad, pero de a poco voy. En primera instancia me fui dos días a Claromecó, aunque tuve que volver a Tres Arroyos para hacerle unos cambios”.

“Ahora me encuentro en Tandil, luego el 26 tengo que estar en Bolívar para participar de un encuentro de Mujeres Redactoras con 200 inscriptas”, aseguró.

“Para después subir a Córdoba. Sobre La Lupineta mencionó que no me puedo quejar, la llevó en segunda por Tandil con cuidado. En el día a día hacemos mil cosas a su vez tengo un libreta con mis tareas diarias, asimismo aprovecho la posibilidad de conocer los paisajes tandilenses”, detalló.

Sobre aventura la gatita dijo “los primeros días estaba medio tímida pero después se animo a salir”. Y resaltó “no tengo ningún plazo de viajes quiero llegar hasta el Norte y evitar el verano en la camioneta”.

“En el viaje vendo artesanías, además de publicidad para restaurantes y demás comercios de la zona”, mencionó.

“Tuve la suerte de cruzarme con diferentes viajeros”, afirmó y luego recordó “el día que salí fue emocionante quiero seguir concretando este sueño, aunque voy a estar pendiente de mi familia sin importar la distancia”.

En referencia a la camioneta contó “es una Kangoo 1.9 Diesel modelo 99 con el tanque de 20 litros y una bombita eléctrica, conectada a un panel solar de 180, con un regulador y una batería, bacha, ducha para el verano, una garrafa, una cocina con 2 hornallas, la cama, los muebles y el inodoro químico”, concluyó.

