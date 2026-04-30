Guarda con fines de adopción: Joaquín busca una familia

30 abril, 2026 0

Joaquín, de 12 años, busca quienes lo acompañen a través del amor y el cuidado a concretar sus deseos de tener una familia. Está cursando el primer año del secundario, le encanta jugar al fútbol y bailar en la murga.

Tiene un excelente sentido del humor que lo caracteriza, y es un entusiasta emprendedor.

Desde el Juzgado de Familia Nº3 de Bahía Blanca, se convoca a postulantes a guarda con fines de adopción, tutores, referentes afectivos y/o figuras de cuidado.

El contacto es a través del Registro Central de aspirantes a guardas con fines de adopción. Teléfono 0221.4104400 interno 42987/56037, correo electrónico [email protected], Referencia 3000-53410.

Adoptar es construir familia

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