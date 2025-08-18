Guardavidas: Entrega de diplomas egresados 2023/2024 y Preinscripción 2026

Este martes, a las 19:30 en el Teatro de la E.P Nº1 les entregaran sus diplomas a los guardavidas egresados en el 2023 y 2024. Así lo anuncio en diálogo con LU 24 el director de la Escuela Juan Luna dijo “juntamos los dos cursos para hacer dicho acto y en total se graduaron 31 alumnos, aunque no van a poder estar todos ya que se encuentran trabajando en Europa”.

“Tenemos jóvenes que optan por trabajar en el verano argentino y en el invierno ir a desempeñarse en Europa, con el fin de trabajar durante todo el año”, aseguró. Luego realizó un balance sobre el año en la escuela asegurando que “es super positivo los dos primeros años fueron para consolidar nuestro proyecto concretándolo y presentando nuevas ideas en la escuela”.

Preinscripción 2026

“Cómo el año pasado decidimos iniciar la campaña de inscripciones luego del receso invernal, él mismo se realiza completando un formulario virtual publicado en los Instagram: Escuela de Guardavidas Ts as o Escuela de guardavidas C.E.F 4, después de inscribirse recibirán la confirmación por Mail o WhatsApp”

“Requisitos: tener 18 años, secundario completo acreditar las materias que deban hasta el 30 de junio, pruebas de nivelación detalladas, estudios médicos, con toda la data necesaria para realizar cada estudio con el tiempo necesario”, concluyó.

