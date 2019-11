Guardavidas se reunirán con el intendente: “es algo muy positivo”, destacaron

Tras reunirse con concejales, los guardavidas tendrán una audiencia con el intendente Carlos Sánchez para coordinar condiciones laborales para la próxima temporada.

David Mariucci, jefe de guardavidas, habló con LU 24 al respecto y dijo que “pusimos al corriente el proyecto que presentamos de las seis horas y los cinco meses, acercándose a lo que se hace en otros municipios. Están en conocimiento todos los concejales”.

“Hemos dejado una carta para que el señor intendente nos pueda atender, queremos acercarnos a puntos que tenemos en común y no perder derechos ya adquiridos”, sostuvo.

“Nos han dicho que nos van a convocar, es algo muy positivo y estamos muy contentos de tener el lugar para sentarnos con el intendente”, agregó.

Respecto al comienzo de la actividad, Mariucci dijo que no hay una fecha determinada: “hace más de 30 años que no sabemos cuándo empezamos, cuando terminamos, cuanto vamos a ganar, eso tiene que terminarse y con voluntad”, explicó.