Guardavidas: Ya se encuentran en actividad de temporada

16 noviembre, 2021 Leido: 36

Hubo consenso en cuanto al inicio de actividades de los guardavidas en las costas del distrito. Ya dieron comienzo a su actividad con guardias puntuales, esperando el lanzamiento oficial de la temporada.

Tras varios encuentros y reuniones, se discutieron temas puntuales para llegar a un acuerdo conveniente para los trabajadores y el municipio, y en ese sentido, Alejandro Trybuchowicz, director de turismo dijo: “hemos comenzado bien, habíamos tenido charlas con el Secretario de la producción y su par de seguridad, para delinear el trabajo de los guardavidas este año, anticipándonos para no repetir problemáticas de años anteriores. El encuentro con la Asociación de guardavidas ha sido muy productivo, con idas y vueltas en las conversaciones, tratando de solucionar problemas que existían, pero todos mantuvimos buen diálogo, escuchamos y nos escucharon. Cumplimos con uno de sus pedidos de comenzar la temporada en la segunda quincena de noviembre, para así tener cuatro meses de trabajo como solicitaron desde hace tiempo”, contó también que desde la Secretaría de seguridad se ocuparon de proveerlos de los elementos que son indispensables para cumplir su función.

En cuanto a la función que cumple, Trybuchowicz aseguró, “me encuentro bien en el cargo, es un nuevo desafío que he tomado en la vida, uno más de tantos otros buenos que asumí; lo tomo con mucha responsabilidad y creo que mi paso por el concejo me ha servido para trabajar en esta área. Ya tenemos la temporada pronta a inaugurarse y estamos trabajando para solucionar algunos temas previos. Estamos con mucha tarea para hacer, tendremos un trabajo turístico intenso, es sorprendente la demanda de alquileres y diría que hay gran cantidad de viviendas que ya están alquiladas. Trabajamos con una agenda en común con Delegados, Cultura, Deportes, Seguridad, todos tenemos cuestiones para aportar para que podamos ofrecer lo mejor para cada localidad”, el Director de Turismo hizo mención que el Turismo Rural también está en agenda prioritaria para difundir, mejorar, y ofrecer otra alternativa para los turistas.

Volver