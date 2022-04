Guardia pediátrica: “el Círculo Médico no es un impedimento para la radicación de profesionales”, afirmó Guerra

El Círculo Médico entregó, este martes, a la intendenta interina, Dra. Claudia Cittadino, y al secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, un documento en el que fija su posición de colaborar en todo lo necesario en cuanto a la llegada de nuevos médicos pediatras al distrito tras el cierre de la guardia pediátrica de la Clínica Hispano. En el marco de este encuentro, del que también participó el concejal vecinalista Lic. Marcelo León, Guerra afirmó por LU 24 que “el Círculo Médico no es un impedimento para la radicación de profesionales”.

“Trabajamos intensamente en pos de resolver este problema. Me parecía importante que el Circulo Médico saliera a informar e hiciera público el hecho de que hoy por hoy no es un impedimento para la radicación de profesionales especialistas competentes en el distrito de Tres Arroyos”, expresó el funcionario.

“Lo que hace es nuclear a los profesionales y facilitar también las formas para que se pueda desarrollar la actividad médica dentro de lo que nosotros llamamos el ejercicio legal de la medicina. Son el nexo entre el Colegio Médico que corresponde a nuestra región y nosotros”, explicó.

Remarcó que “permanentemente estamos trabajando en pos de poder captar profesionales de la pediatría, aunque no lo hacemos público. Con secretarios de la región tenemos un grupo particular hablando sobre la crítica situación de la pediatría en nuestra Región Sanitaria ya que todos queremos solucionarla”.

Guerra, además, informó que asistirá a varias reuniones del Congreso Provincial de Salud, donde puntualmente seguirá transmitiendo esta preocupación para que las autoridades bonaerenses participen de la solución.

“Creemos que esto no es una cuestión puntual ni transitoria en el tiempo que hoy se ve acelerada por la caída de una guardia de pediatría de una institución privada. Vemos, en el transcurrir del tiempo, la carencia de estos profesionales especialistas y todo el interior de la provincia de Buenos Aires se verá severamente afectado”, agregó. En este sentido, consideró que “eso viene a consecuencia, quizá, de la falta de implementación de políticas que van desde la formación, la capacitación posgrado y la regulación y programación de distribución de profesionales hacia todos los distritos que no son formadores, es decir que no tenemos hospitales escuelas”.

“Bahía Blanca también está teniendo problemas en el hospital provincial, que es nuestro centro de derivación, y el municipal está llamando a concurso por la carencia de profesionales, pero no me quedo con “el mal de muchos, consuelo de tontos” y quiero tratar de poder solucionar este problema porque sería necio de mi parte decir que no sería ideal tener una cobertura de guardia de Pediatría, más siendo pediatra y habiendo ejercido esta guardia durante muchísimos años”, aseguró.

“Lamentablemente la carencia de profesionales capacitados es lo que nos llevó a esta situación. Es una especialidad cada vez menos elegida y la población médica no opta por direccionarse hacia lugares del interior. Los egresados no quieren ir a aquellos lugares en los cuales, quizá, disminuye un poco la posibilidad de un desarrollo personal, muchos no quieren trabajar los fines de semana ni durante las noches y está lejos de ser por objetivos económicos ya que la mayoría de los distritos del sur de la provincia de Buenos aires tienen ingresos profesionales buenos y nosotros estamos, incluso, por encima de la media, sin embargo y a pesar de eso, no se puede captar profesionales. No obstante, vamos a seguir trabajando, estamos todos involucrados y es una decisión del Intendente poder resolver esto”, concluyó.

Comunicado oficial

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través del área de prensa, informó sobre la reunión lo siguiente:

“Desde el primer día en que se tomó conocimiento de la falta de guardias pediátricas activas en el distrito, el municipio mantiene contacto con diferentes entidades afines al tema para buscar una solución definitiva a esta problemática.

Tal es el caso del Círculo Médico de Tres Arroyos el cual a través del Dr. Sebastián Mosches presentó en el día de hoy un escrito recibido por la Intendenta Interina Dra. Claudia Cittadino en donde deja en claro su posición de colaborar en todo lo necesario en cuanto a la llegada de nuevos médicos pediatras al distrito. (Se adjunta comunicado)

Del encuentro participaron además de Cittadino, el secretario de Prevención y Salud Dr. Gabriel Guerra y el concejal Lic. Marcelo León (MV).

La Dra. Cittadino se reunió también con Pablo Escudero, representante de Policoop, para sumar al ámbito público lo concerniente al privado a través de la institución médica mencionada.

Desde el municipio continuarán los encuentros con los diferentes sectores que intervienen con el fin de lograr a corto plazo una solución a la problemática existente”.

