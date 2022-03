Guardia pediátrica: Gutiérrez estimó que podría sumarse Policoop

21 marzo, 2022 Leido: 450

El doctor Juan Gutiérrez, concejal del Frente de Todos, se expresó hoy a favor de que se resuelva la problemática vinculada al cierre de la Guardia Pediátrica de la Clínica Hispano Argentina, ante el probable incremento de la demanda en el Centro Municipal de Salud. “Estamos intentando convocar a los pediatras y a efectores como Policoop para que se pueda resolver este problema, y si no se puede lograr una guardia de 24 horas, al menos se agregue una cobertura más o se sumen horas cuando la demanda se incremente”, consideró.

Por otra parte, destacó la iniciativa de Juntos por el Cambio de continuar con el tratamiento del uso local de cannabis medicinal, y la jornada que recientemente se realizó sobre la temática en el Concejo Deliberante. “La legislación viene propiciando su uso y es justo que todos los actores involucrados estén interiorizados, por eso se acordó pedirle al Ejecutivo que haya una dinamización de eso. Hay tresarroyenses que están utilizando el cannabis medicinal y no se pueden inscribir en el REPROCANN, no está aceitada toda esa operatoria, entonces pedimos que se dé curso a la ordenanza y que los usuarios puedan encontrar en dependencias municipales todo lo necesario para llevar adelante esos pasos”, indicó Gutiérrez.

