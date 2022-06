Guardia pediátrica: impulsan una reunión con todas las partes involucradas

28 junio, 2022 Leido: 47

Tras participar ayer de la reunión con concejales de la Comisión de Acción Social, Raquel Fersen indicó a LU 24 que impulsará, junto a una ONG, un encuentro con todas las partes involucradas para que el Hospital Pirovano tenga guardia pediátrica activa durante las 24 horas.

“El tema es encontrar una solución. Los concejales nos dijeron que desde el Hospital plantean que hay solo nueve pediatras y que no alcanza el recurso humano para mantener una guardia activa durante 24 horas, pero que si había una guardia pasiva fuera de los horarios habituales que ya se conocen. Y esto no es real, si vas a las cinco de la tarde con un niño al Hospital no hay un pediatra que te atienda”, afirmó Fersen, integrante del grupo de vecinos que solicita la guardia pediátrica permanente.

“Hubo muy buena predisposición de parte de los concejales de hablar con la UBA y la Universidad Nacional de La Plata para tratar de traer residentes. El Municipio debe realizar una propuesta atractiva porque los profesionales no quieren venir y ya no hay tantos pediatras dispuestos a hacer guardias”, agregó.

Asimismo, informó que los ediles “hoy iban a mantener una reunión con Pablo Escudero para ver desde Policoop que se podía hacer porque aparentemente tendría los pediatras, pero también es real que debe estar abierto a quien no puede abonar la consulta, lo importante es que sea el Hospital el que brinde la guardia no un servicio privado”.

“Si no puede estar el médico 24 horas en el Hospital, al menos cuando se requiera la atención vaya fuera del horario que tienen: un niño no sabe que se tiene que descomponer entre las 8 y las 12 o las 19 y 21”, advirtió.

“Se comprometieron a tratar el tema y dar respuesta. A nivel personal me llamó la atención que nadie del servicio de salud se haya acercado a la reunión porque considero que si están todas las partes es más fácil poder llegar a consensuar”, expresó. En este sentido, Fersen sostuvo que una ONG se comunicó con ella para tratar que el Concejo Deliberante pueda llevar a cabo una reunión con los papás y las autoridades de Salud que “es lo que hasta ahora no se ha logrado, que estén todos juntos en una mesa”.

