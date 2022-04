Guardia Pediátrica: la Sociedad Española de Socorros Mutuos atribuyó su cierre a la falta de profesionales

17 abril, 2022 Leido: 694

Un comunicado de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos atribuye a la falta de profesionales para cubrirla el cierre de la Guardia Pediátrica de la Clínica Privada Hispano Argentina, y advierte que “no resulta fácil” para la institución enfrentar este cambio.

“La Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos comunica a la población que no contamos con guardia pediátrica en la Clínica Privada Hispano Argentina por motivos ajenos a nuestra institución, no tratándose de problemas económicos ni de relación con los profesionales. La razón principal de esta situación es la falta de profesionales pediatras para cumplir con guardias los 7 días de la semana. Se efectuaron varias reuniones para evitar llegar a esta instancia, pero no se logró un resultado favorable. Queremos resaltar que son los mismos profesionales los que se desempeñan en el {ámbito privado y en el Hospital.

Lamentamos profundamente que no esté a nuestro alcance poder ofrecer un servicio que funcionó durante más de 30 años. No resulta fácil para nuestra institución tener que enfrentar estos cambios. Entendemos el malestar que esto genera en la comunidad”, señala el comunicado que se hizo llegar a LU 24.

Volver