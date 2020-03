Guerra aclaró aspectos vinculados a la recepción de consultas y a la vacuna antigripal

El secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, ratificó que no ha sido necesario estudiar ningún caso sospechoso desde el negativo que se registró hace alrededor de diez días. Y aclaró que el número telefónico que se dará a conocer en las próximas horas para toda la población “será para orientar en preadmisión el 100% de las consultas médicas que tenga que efectuar la gente, y desde allí será derivada donde corresponda”.

Respecto de la inoculación de la vacuna antigripal, “que no previene ni atenúa los síntomas de coronavirus”, el profesional aseguró que “para la población de Tres Arroyos tenemos previsto un número de 9800 vacunas, de las cuales la semana pasada llegó un 16%, que fue destinado según los objetivos sanitarios a los hogares de tercera edad, que están prácticamente completados, y al personal de salud. También se vacunó a algunas personas de riesgo en forma domiciliaria con personal de CAPS, por lo que en este momento ya no hay provisión de vacunas. Llegaría otra partida el jueves, que estará destinada a mayores de 65 años”, explicó. También indicó que se aguarda la llegada de las vacunas que destina PAMI a sus afiliados, y que normalmente son aplicadas en los Centros de Jubilados, no obstante lo cual esa población será cubierta por las salas si es necesario y luego se recuperarán las dosis mediante clearing.

Respecto del resto de la población de riesgo que recibe la inoculación, indicó que cada Centro de Atención Primaria, tanto en la ciudad como en las localidades, fijará un horario y modalidad de vacunación, una vez que reciban las dosis comprometidas.

