Guerra advirtió que los eventos masivos “son un problema” y pidió usar las medidas de cuidado

28 diciembre, 2021 Leido: 316

El secretario de Prevención y Salud municipal, doctor Gabriel Guerra, compartió algunas precisiones sobre nuevas medidas en torno a la pandemia de coronavirus. En principio, recordó que ya el año pasado se utilizaba la modalidad de diagnóstico de considerar casos positivos a los contactos estrechos de los confirmados. “Se vuelve a considerar por la nueva aceleración del número de casos, y por las dificultades que se produjeron en distintos distritos por los trastornos generados en virtud de la ansiedad de la gente por acceder al testeo.

Además, por una cuestión científica lógica, se establece la posibilidad que ante la presencia de sintomatología compatible, un contacto estrecho documentado sea, por criterio clínico y nexo epidemiológico, considerado caso positivo sin necesidad de hacerse un PCR. De todas formas, si bien ayer nosotros establecimos de esa manera un diagnóstico ayer, nuestra conducta será la de seguir testeando a todas las personas que corresponda por los medios moleculares mientras los recursos estén disponibles”.

También analizó el hecho de que, a pesar del avance de los contagios, no hay un crecimiento equivalente en las internaciones y en la gravedad de los pacientes. “Hay una evidencia más que concluyente respecto de que el avance de la vacunación genera un impacto mínimo en la mortalidad y morbilidad, esto sin subestimar el cuadro clínico que genera el virus, porque eso dependerá de la condición individual de cada paciente, el agente y el ambiente que lo rodea. Por eso tenemos que completar la vacunación”, sostuvo. Y también consideró probable que la variante Omicron esté circulando, “conviviendo con la Delta, lo que nos pone en alerta porque es más agresiva. Sobre la Omicron no hay un comportamiento definitivo establecido, pero se sabe que genera síntomas más leves”.

Finalmente, advirtió que los eventos anunciados para los próximos días y para los cuales se espera una gran concurrencia, como fiestas y caravana de Reyes, “son un problema, porque las aglomeraciones de gente son supercontagiadoras. Por eso hay que intensificar las medidas de cuidado; los eventos al aire libre son menos proclives al contagio, pero hay que seguir usando el barbijo y el distanciamiento, porque si estamos hablando o gritando sin barbijo seguimos siendo contacto estrecho. Y por supuesto, si hay síntomas compatibles, no hay que ir”.

