Guerra: “Al día de hoy no tenemos en Tres Arroyos ningún caso positivo, ni tampoco sospechoso”

17 marzo, 2020 Leido: 496

El Secretario de Salud Municipal, Gabriel Guerra, confirmó a LU 24, que en Tres Arroyos no se registran hasta el momento casos positivos ni sospechosos de coronavirus. Reiteró que la mujer responsable de la viralización de un audio falso ayer, será denunciada ante la justicia y pidió responsabilidad ante la situación de aislamiento social e instó a la comunidad a tomar conciencia de los cuidados necesarios.

“Ayer realmente estaba preocupado e indignado por esta noticia. Un audio que circuló por la ciudad y uno toma este tema con preocupación, pensando hasta tanto nuestra población está tomando conciencia de lo que está sucediendo. Me preocupa porque se genera desinformación y genera descreimiento del trabajo de todo el equipo de salud y de la información que se brinda diariamente. Al día de hoy, no tenemos en Tres Arroyos ningún caso positivo, ni sospechoso. No hubo que realizar ningún tipo de estudio de acuerdo a los pacientes que ingresan en el protocolo para tal. Sí hay familias que están realizando el aislamiento social de 15 días por viajes al exterior y ya hay 3 que tienen la posibilidad de deambular. Un par de ellas me llamaron preocupados, porque han sido vapuleados por las redes sociales otorgándoles la culpa de que ellos hayan traído o traigan el virus a la ciudad”, aclaró.

Guerra mencionó además que hoy solo se van a procesar, independientemente de los síntomas, “a todo aquel que tenga nexo epidemiológico, priva el nexo epidemiológico. Es decir, el antecedente de viaje a zonas de circulación natural del virus. Ante un paciente que consulta, es indagar a ver si vienen de alguno de estos lugares o tuvo contacto con alguno de los 65 casos que hubo acá en el país, y si además, hay fiebre más un síntoma respiratorio como tos, catarro, dolor de garganta intenso o dificultad respiratoria. La última determinación se hace en el instituto Malbrán. Se habla de descentralización de otros centros que puedan hacer la prueba del caso”.

Respecto a la mujer responsable del audio viralizado anoche que causó alarma en la ciudad ante la posibilidad de casos positivos de coronavirus en Tres Arroyos, dijo: “lo hablé con la persona y le dije que me corresponde como funcionario, independientemente a la disculpa personal que me dio, refiriéndome que entendía la situación caótica que había generado, que iba a hacer la denuncia”.

Consideró que “todavía estamos a tiempo. Este virus va a ingresar a nuestra sociedad progresivamente. La idea es que ingrese de manera lenta y que afecte lo menos posible, para poder monitorear a los pacientes en sus domicilios. Tener la terapia intensiva para pacientes graves solamente y generar una dispersión rápida y así el sistema sanitario tenga la posibilidad de contenerlos”.

Guerra advirtió por otra parte: “pedimos que solo concurran si es necesario a la guardia. Cuesta hacer entender a la gente que la visita la haga de forma individual y ordenada; que evite circular por el pasillo y vaya de manera innecesaria. Me preocupa realmente, que no se ha entendido que debemos también evitar la circulación en la ciudad y limitar los encuentros sociales. Ayer vi mucha gente, aglomeraciones en algunos lugares, gente con riesgo tomando amontonada un café y culpar y pedir sanciones a los servicios que estos brindan, no es por donde debe pasar el sistema. Pedir al estado control está bien, pero la responsabilidad y conciencia pasa por uno. Hay que limitar la circulación a lo necesario, comprar lo que realmente se va a consumir. Tienen que tomar conciencia que hay que cuidar a la sociedad”.

