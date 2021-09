Guerra anunció vacunas para varios barrios y habló de las nuevas medidas

El secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, anunció que habrá vacunación itinerante en las salas de Ranchos, Villa Italia y Colegiales, este fin de semana. Y también advirtió, en torno a las nuevas medidas sanitarias anunciadas hoy por el Gobierno nacional, que “la disminución de internaciones y la mortalidad y la baja en la detección de contagios nos permiten evolucionar hacia actividades que hacen al desarrollo humano integral, siempre con las medidas de cuidado necesarias”.

El profesional destacó, en torno a la vacunación en los barrios, que “de manera consensuada con los coordinadores locales y la Región Sanitaria logramos acercarnos a los CAPS de los barrios con el dispositivo del Vacunatorio. Fuimos con la primera dosis por demanda espontánea a los barrios Municipal, Olimpo y Ruta 3 Sur, y desde mañana estaremos en Ranchos, Villa Italia y Colegiales. Es únicamente para primera dosis y por demanda espontánea”.

“No quedan muchas personas en Tres Arroyos que tengan que inscribirse para la vacunación, y el hecho de que exista la posibilidad de vacunar por demanda espontánea debería dar como resultado que no haya nadie con intenciones de vacunarse que no haya recibido su dosis, sin embargo todos los días tenemos en el Polideportivo un promedio de 30 personas que acuden en busca de su primera dosis, y ese es más o menos el resultado que obtuvimos en las salas barriales en el operativo del fin de semana”, puntualizó.

Evolucionar

En otro orden de cosas, se refirió a las nuevas medidas sanitarias, anunciadas hoy por la cartera de Salud nacional. “Hace poco dije que debíamos estar preparados para comenzar a vivir una nueva etapa de la pandemia; el tiempo dirá si estas medidas son oportunas, pero desde el punto de vista sanitario hay que pensar en una evolución. La sociedad ha madurado para aprender a cuidarse, y las vacunas han disminuido la mortalidad y el número de internados, por lo que sin perder de vista que la pandemia no terminó, como observamos en otros lugares del mundo y además se detectan casos a diario incluso en esta ciudad, es necesario avanzar en lo que hace al desarrollo integral de las personas. Se ha cuestionado la forma de manejo de la pandemia en nuestro país, hubo detractores de la cuarentena, gente que abogaba por las libertades, visiones muy fundamentalistas sobre esto, pero uno tiene que manejarse en equilibrio, y la situación sanitaria puede hoy ir acompañando estas nuevas posibilidades de desarrollo de actividades, económicas, de esparcimiento. Están quienes especulan con el momento político, pero mi punto de vista es sanitario: creo que hay que avanzar en forma ordenada hacia una visión que no esté centrada en una enfermedad, que causó estragos, sino que nos permita volver a nuestras vidas con las medidas que supimos aprender para cuidarnos de este flagelo”, consideró el secretario de Prevención y Salud.

Guerra instó a continuar con las medidas preventivas, y advirtió, respecto de uno de los anuncios de hoy, relacionado con la apertura de las fronteras, que “es probable que haya más circulación de la variante Delta en el país que la que conocemos, pero lo cierto es que no está generando un impacto ni sobre una red de contagios ni sobre la internación y la mortalidad. El ejemplo del colegio de Buenos Aires demuestra, eso sí, que es altamente contagiosa”. Y a modo de resumen, destacó que “la pandemia no está abolida, gracias a la vacunación y a las medidas sanitarias va en disminución”.

Finalmente, saludó a los equipos de salud en el Día de la Sanidad, por su compromiso y lucha contra la pandemia.

