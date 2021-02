Guerra asegura que “no hay vacunados VIP ni listas paralelas” e invitó a hacer la denuncia ante la justicia

El secretario municipal de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, desmintió que en Tres Arroyos existan vacunados VIP, tal como lo aseguró ayer el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, e invitó a que se realice la denuncia por las vías judiciales que correspondan.

“Mucha bronca y dolor”

En diálogo con LU 24, expresó que “sentí mucha bronca y dolor en cuanto a aplicar el término de vacunación VIP, incluso de las denuncias pertinentes que se realizaron. Yo invito y participo de que si realmente hay algo que amerite alguna denuncia que se realice por las vías judiciales que correspondan porque me parece que es algo grave que debe ser esclarecido y tiene que hacer que la población esté segura de que el operativo de vacunación impuesto, ya sea desde el Ministerio o lo que nos compete a nosotros como Municipio, se está manejando de la mejor manera y de la forma más prolija y honestamente que corresponde hacer”.

“Siempre hemos participado de lo que correspondía hacer”

“En una primera instancia, cuando teníamos un desaliento fundamental de que la gente llegara a vacunarse, cuando había vacunas y no teníamos a quien vacunar, existía otra dinámica y otra operativa de vacunación que no es la que se está registrando en este momento”, explicó al tiempo que sostuvo que “siempre nosotros hemos participado de lo que correspondía hacer, dictado por el Ministerio, en cuanto a las personas que debían vacunarse y también en algún momento estas vacunas sabemos que venían de una forma particular en las cuales si no se aplicaban las dosis había que desecharlas y, obviamente, uno tenía que disponer de la mejor manera posible de estas vacunas”.

“Hoy la realidad es otra, gracias a Dios la gente comenzó a confiar en las vacunas y yo la aliento a que lo haga. Debemos seguir los caminos que corresponden. Yo llevo a veces al hartazgo de que la disputa política que a lo mejor se hace en otros lugares tenga que involucrar un descreimiento de lo que se realiza con el manejo de la salud”, manifestó.

“Por eso lamento algunos dichos y desde acá a toda la gente le digo que siga los caminos que corresponden. Nosotros tenemos que respetar a las instituciones. El Ministerio de Salud dispuso una forma de vacunación, pueda estar de acuerdo o no yo mismo con la forma en la que se implementó pero esa una decisión de las instituciones superiores de nuestro país. Eventualmente cada uno de los que cuestiona todo esto tendrá que brindar herramientas que le parecen que son mejores y tuvieron su oportunidad. Me parece que utilizar la disputa política que hay en estamentos superiores a lo que es el Municipio de Tres Arroyos, y que espero no se traslade al nuestro, manche, enturbie, la posibilidad de poder seguir con este proceso de vacunación que se está realizando con una atención impecable en el Polideportivo y a lo que nos compete en nuestro vacunatorio del Hospital de la misma forma”, agregó.

El funcionario aseguró que “nosotros no hemos vacunado a nadie en ningún vacunatorio VIP, ni hubo gente VIP a ser vacunada, no hay una lista paralela, no hay ningún tipo de posibilidades. Todas las vacunas que se administran, se registran, y está abierta la posibilidad de discusión al que quiera.”

“Más allá de todo esto tenemos que tratar de lograr que la vacuna llegue a Tres Arroyos, que la gente se la pueda aplicar, nosotros podemos vacunar a muchas más personas de las que estamos vacunando hoy. Todo será de acuerdo a la cantidad de vacunas que arriben a nuestra ciudad, ese es límite que tenemos”, finalizó Guerra.

