Guerra confirmó 9 casos más de Covid-19 y pidió “salir a frenar la red de contagios”

5 octubre, 2020 Leido: 1590

Nueve resultados positivos a coronavirus se recibieron en las últimas horas en Tres Arroyos, mientras que 16 muestras fueron negativas. Así lo dio a conocer esta noche el Dr. Gabriel Guerra, secretario municipal de Prevención y Salud. En tanto, siete personas fueron dadas de alta, 17 están en estudio y son 63 los casos activos.

“En la sala Covid se encuentran internados ocho pacientes cursando la enfermedad, tres en estado delicado”, explicó.

Además, señaló que en la Unidad de Terapia Intensiva hay cinco personas, tres en asistencia respiratoria mecánica. “De los cinco pacientes uno es sospechoso de coronavirus, a la espera del resultado, no hallándose con asistencia respiratoria mecánica”, manifestó.

Guerra dijo que “tenemos en esta instancia que profundizar las medidas de prevención: higiene, distanciamiento social y uso del barbijo. Es el momento donde tenemos que salir a frenar la red de contagios”.

“A medida que más pacientes activos estén, más posibilidades hay de contagios, por lo tanto no salgamos a buscar contagiarnos. Tratemos de respetar los protocolos establecidos. Los síntomas respiratorios son similares a cualquier cuadro gripal, ante la presencia de cualquier sospecha quedémonos en nuestra casa, no concurramos de visita ni a nuestros lugares de trabajo hasta realizar la consulta pertinente”, solicitó.

Reporte sanitario del 5 de octubre 2000

Muestras recibidas: 25.

Casos positivos: 9.

Casos negativos: 16.

Estudios pendientes: 17.

Casos activos: 63.

Pacientes dados de alta: 7.

Desde el inicio de la pandemia

Total de positivos: 203.

Total de recuperados: 136.

Total de descartados: 886.

Pacientes fallecidos: 4.

