Guerra confirmó el fallecimiento por coronavirus y sumó dos positivos

12 septiembre, 2020 Leido: 1528

El Secretario de Prevención y Salud Dr. Gabriel Guerra, dio a conocer el informe diario sobre la situación por coronavirus en Tres Arroyos, y confirmó el fallecimiento de una persona.

“Hoy lamentablemente debo comenzar este informe refiriéndome a que en el día de la fecha tuvimos un fallecimiento por coronavirus en nuestra ciudad”, dijo el funcionario y agregó que “es un paciente joven, sí con factores de riesgo, que en el día de ayer resultó estudiado por esta patología y que antes de recibir el resultado en el día de hoy presentó una muerte súbita”.

“Es el momento de comprender y no menospreciar la situación”

“Creo que es el momento para que todos comprendamos y no menospreciemos la situación que estamos pasando, que es el momento de compromiso activo, de participación activa en todas las medidas de prevención, si no tomamos conciencia, no somos solidarios y trabajamos entre todos probablemente va a ser difícil de controlar la situación que está viviendo el mundo, nuestro país, nuestra provincia y en este momento nuestra ciudad”.

“No son medidas caprichosas, son necesarias, es importante el compromiso personal”

“Creo que tenemos que entender que estamos en medio de una pandemia, de una enfermedad altamente contagiosa; que todas las medidas de prevención que vengo reiterando minuto a minuto ante quienes me consultan no son caprichosas, son necesarias, y es importante el compromiso personal para que podamos avanzar de la mejor manera posible, como siempre les vengo diciendo”, manifestó.

En lo que se refiere a los datos diarios, Guerra dijo “recibimos 10 estudios pendientes que teníamos y otros 8 que se realizaron en privado, de ese total 15 fueron negativos, y 3 positivos, uno de ellos del paciente fallecido.

“Quiero hacer mención respecto a los otros dos positivos –dijo- y explicó que “nos fue dificultoso trabajar en la epidemiología y bloqueo de contactos, porque han sido múltiples, por lo tanto también insisto, cuando uno pregona disminuir la interacción social, las reuniones sociales, las reuniones familiares amplias, tratar de disminuir la circulación va en este sentido, es la única manera en la cual vamos a disminuir la cantidad de enfermos, y en lo posible evitar más muertes”.

Resumen

“Tenemos 487 pacientes con estudios negativos, 49 pacientes con estudios positivos hasta el momento, de los cuales una persona falleció y en estos momentos 18 están cursando la enfermedad en forma activa debido a que se han sumado dos nuevas altas y tenemos 30 pacientes recuperados. Quedan seis pacientes como casos sospechosos para las próximas horas”, sostuvo.

