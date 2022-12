Guerra: “Debemos continuar con las medidas de prevención sanitarias”

6 diciembre, 2022

La llegada de la temporada estival y el movimiento natural de la gente ante la proximidad de las fiestas navideñas, no dejan de ser un alerta ante la posibilidad de nuevos casos de Covid.

El doctor Gabriel Guerra, Secretario de prevención y salud, dijo: “tenemos que hacer hincapié en que no vamos a vivir una nueva pandemia, sino seguimos con la misma, y este tipo de contagios que se están presentando van a seguir vigentes y nosotros no somos ajenos a lo que pasa en el resto del mundo.

Por otra parte este virus ha contagiado tanto en invierno como verano, no es estacional, y la tasa de contagios para quienes no estén inmunizados estará presente porque también conocer la realidad de los contagiados es un tanto más difícil, dado que las patologías son leves y pueden confundirse con virus respiratorios de otro tipo. El hecho de haberse vacunado es muy importante porque la mortalidad ha bajado notablemente y los síntomas son más leves.

La movilidad de la población que se da en estas circunstancias en particular, dadas las fiestas y las vacaciones, seguramente hará que se detecten más casos, aunque lo importante es tener todas las vacunas y los refuerzos. Tenemos la ventaja por otra parte, que los ambientes están mucho más ventilados, y no hay que dejar de prestar atención a las medidas de higiene y prevención, y donde hay reuniones de muchas personas no hay que descartar el uso del barbijo”.

En cuanto a la vacunación, Guerra explicó que: “transcurridos los cuatro meses de la última vacuna, es importante que tengan en cuenta que ya están en condiciones de recibir la próxima dosis, y también completar el calendario. Las vacunas están disponibles para ser aplicadas en la cantidad necesaria para quienes estén en condiciones, tanto en el Hospital como en el CIC de Boca, que son los puntos que el Ministerio de Salud habilitó hasta el momento, aunque hemos pedido las localidades también para poder vacunar”.

